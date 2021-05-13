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7 бургаски главни улици са с ново осветление, следват "Тодор Александров" и "Сан Стефано"

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7 бургаски главни улици са с ново осветление, следват "Тодор Александров" и "Сан Стефано"
Снимка: Община Бургас
Напредва изпълнението на проекта за модернизация на уличното осветление в Бургас. Обновлението вече се случи на бул. „Тракия“, бул. „Стефан Стамболов“ - от „Никола Петков“ до „Демокрация“, бул. „Янко Комитов“, ул. „Проф. Яким Якимов“, ул. „Лазар Маджаров“, бул. „Демокрация“ и бул. „Христо Ботев“.

„Тази седмица работата продължава по бул. „Тодор Александров“ и бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Демокрация“ до бул. „Стефан Стамболов““, съобщи кметът Димитър Николов.

Модернизация на уличното осветление се случва след одобрен проект на Община Бургас, който получи финансиране по програмата за „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

С реализирането му ще бъдат подменени общо 2623 осветителни тела. Проектът включва също така реновиране на табла за управление и стълбове по главните пътни артерии на Бургас.

С внедряването на мерките за енергийна ефективност градът ще плаща годишно с 200 000 лева по-малко за електричество, а едновременно с това ще се повлияе благотворно върху качеството на въздуха. Но най-важният ефект на по-доброто осветление е повишената безопасност на уличния трафик и сигурността на гражданите.

Actualno.com

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