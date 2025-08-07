Бургас - пресечно място на индустриално наследство, екологичен и културен потенциал

Каним ви на едно различно събитие, посветено на Бургас като място, в което се преплитат индустриалното минало, природната уникалност и културното бъдеще на града. Бургас, един от най-индустриализираните градове в България, отдавна се сблъсква с екологични предизвикателства, включително замърсяване на въздуха и водата, но неговата заобикаляща среда, включваща солници, лагуни, езера и дюни, поддържа разнообразна флора и фауна, някои от които са защитени и добре опазени.

На 7 август от 18:30 часа ще се съберем в конферентната зала на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – гр. Бургас, за да поговорим за възможностите пред Бургас да развие и укрепи вече съществуващите деликатни взаимоотношения в и около езерата, морето, културата и хората на града. През погледа и предложените решения на млади архитекти, ще дискутираме ревитализацията на града и Атанасовско езеро и ще дадем възможност на всеки участник да разкрие свое виждане за неговото бъдеще.

Специална изложба ще представи дипломните проекти на:

▪ Анна Железова, архитект, възпитаник на Политехническия университет в Милано (Politecnico di Milano, Италия) през 2025 г. представя: По пътя на Виа Понтика: Изследване на наследството, екологията и потенциалите на Бургас като модел за ревитализация на Западното Черноморско крайбрежие

▪ Кристина Танчева, архитект, възпитаник на Университета в Единбург (University of Edinburgh, Обединеното кралство), се дипломира през 2022 с проект: Лечебна луга, глина и сол: оформящи солни екосистеми и пространства

▪ Мария Петкова, архитект в 51N4E, Брюксел, завършва Университет по Архитектура Строителство и Геодезия - София, през 2023, с дипломния си проект: Симбиотично

▪ Глория Маринова, ландшафтен архитект, завършила в Университета във Вагенинген, Нидерландия през 2022 с дипломен проект: Lagoon of Life - In search of an interface for the Natura 2000 area Atanasovsko lake / Лагуната на живота - В търсене на подходящ интерфейс за зоната от Натура 2000 Атанасовско езеро

От Българска фондация “Биоразнообразие” ще представят своята визия за Бургас на три езера и едно море. Събитието е посветено на 45-тия рожден ден на резерват Атанасовско езеро и на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Организира се в партньорство с Фондация "Бургас-2032" и проект „Empower Us” ( програма Хоризонт Европа).

Изложбата ще остане в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ до края на месец август.