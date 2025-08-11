Войната в Украйна:

Ограничение на скоростта в зелено – трябва ли да се плаща глоба?

11 август 2025, 16:39 часа 520 прочитания 0 коментара
Ограничение на скоростта в зелено – трябва ли да се плаща глоба?

По пътищата на Великобритания можете да се видят необичайни пътни знаци - кръгли табели със зелен контур и определена скорост. Те се различават от класическите знаци с червен кръг и имат съвсем различно предназначение.

Не глоба, а намек към шофьора

В британската пътна система червеното означава задължително спазване на установената граница - за нарушаването му се предвижда глоба, натрупване на наказателни точки или дори лишаване от шофьорска книжка. Зеленият знак няма такъв статут. Той има чисто консултативен характер и посочва скоростта, която местните власти смятат за безопасна за определен участък от пътя.

Още: Нови ограничения, нови глоби: В сила са промените в Закона за движение по пътищата

Водачът може да се движи по-бързо от посоченото, но поема отговорност. Ако се случи произшествие, фактът на превишаване на препоръчителното ограничение на скоростта може да се превърне в важен аргумент срещу него по време на процеса.

Част от стратегията за „успокояване на трафика“

Въвеждането на зелени знаци е елемент от британската програма за „успокояване на трафика“, чиято цел е да намали скоростта на транспорта в потенциално опасни зони. Статистиката показва, че в районите, където са инсталирани, броят на произшествията намалява с десетки проценти, особено в близост до училища и места с активен пешеходен или велосипеден трафик.

Къде можете да видите зелени табели

Най-често такива знаци се поставят в близост до училища и детски градини, в жилищни райони с плътни приближени една до друга сгради, по тесни пътища с ограничена видимост, както и по популярни пешеходни и велосипедни маршрути.

Още: Умни пътни знаци ще ни следят дали си чатим, докато шофираме

Няма единен регистър на тези знаци - решението за инсталирането им се взема от местните пътни служби. Според неофициални оценки днес във Великобритания има няколкостотин такива места.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Зелените знаци за ограничение на скоростта в Обединеното кралство не са забрана, а съвет. Тяхната цел е да подобрят безопасността на движението, да предотвратят произшествия и да защитят уязвимите участници в движението. И въпреки че пренебрегването на подобни препоръки не води до глоба, умните шофьори ги слушат, защото те са поставени там, където рисковете са особено високи.

Внимание: Въвеждат се нови пътни знаци (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
Шофьори пътни знаци превишена скорост
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес