Ограничение на скоростта в зелено – трябва ли да се плаща глоба?

По пътищата на Великобритания можете да се видят необичайни пътни знаци - кръгли табели със зелен контур и определена скорост. Те се различават от класическите знаци с червен кръг и имат съвсем различно предназначение.

Не глоба, а намек към шофьора

В британската пътна система червеното означава задължително спазване на установената граница - за нарушаването му се предвижда глоба, натрупване на наказателни точки или дори лишаване от шофьорска книжка. Зеленият знак няма такъв статут. Той има чисто консултативен характер и посочва скоростта, която местните власти смятат за безопасна за определен участък от пътя.

Водачът може да се движи по-бързо от посоченото, но поема отговорност. Ако се случи произшествие, фактът на превишаване на препоръчителното ограничение на скоростта може да се превърне в важен аргумент срещу него по време на процеса.

Част от стратегията за „успокояване на трафика“

Въвеждането на зелени знаци е елемент от британската програма за „успокояване на трафика“, чиято цел е да намали скоростта на транспорта в потенциално опасни зони. Статистиката показва, че в районите, където са инсталирани, броят на произшествията намалява с десетки проценти, особено в близост до училища и места с активен пешеходен или велосипеден трафик.

Къде можете да видите зелени табели

Най-често такива знаци се поставят в близост до училища и детски градини, в жилищни райони с плътни приближени една до друга сгради, по тесни пътища с ограничена видимост, както и по популярни пешеходни и велосипедни маршрути.

Няма единен регистър на тези знаци - решението за инсталирането им се взема от местните пътни служби. Според неофициални оценки днес във Великобритания има няколкостотин такива места.

Зелените знаци за ограничение на скоростта в Обединеното кралство не са забрана, а съвет. Тяхната цел е да подобрят безопасността на движението, да предотвратят произшествия и да защитят уязвимите участници в движението. И въпреки че пренебрегването на подобни препоръки не води до глоба, умните шофьори ги слушат, защото те са поставени там, където рисковете са особено високи.

