Воланът вибрира на висока скорост – трябва ли да се притеснявате

Воланът, който вибрира по време на шофиране, може да изглежда като дребно неудобство, но опитни механици предупреждават, че това е първият сигнал за сериозни проблеми. Ако се остави така, вибрацията бързо ще се развие в счупено окачване или счупени спирачки.

Според техници от автомобилни сервизи почти половината от жалбите, свързани с вибриране на волана, се дължат на деформирани дискове. Когато водачът веднъж или два пъти падне в дупка с висока скорост, дискът става почти неуправляем. И това е достатъчно, за да започне воланът да се тресе вече при 80 км/ч.

Друга причина са повредени или неправилно балансирани гуми. Дори малка издутина или различно износване на колелата нарушава баланса. Такъв автомобил не само вибрира, но и спира по-зле. Според гумаджии, такива дефекти често се появяват след удар в бордюр или продължително шофиране с ниско налягане в гумите.

Третият виновник е блокирал спирачен апарат. Ако накладката не освободи диска след спиране, колелото постоянно "дърпа нагоре". Затова има прегряване, като миризмата на горяло и треперенето на волана се появяват дори при ниски скорости.

Накрая, вибрациите могат да показват проблеми с окачването или щангите. Износените амортисьори или сферични шарнири предават всички удари от пътя директно в ръцете на водача. Това поведение на колата става особено забележимо при неравности или при рязко спиране.

Механиците съветват да не чакате цялото тяло да се "люлее". Ако воланът се разклати дори малко, трябва незабавно да се свържете за диагностика. Игнорирането на проблема води до бързо износване на гумите, спирачките и дори лагерите на колелата.

Съвети за шофьори

• Не шофирайте с повредени джанти. Дори лека деформация променя баланса.

• Проверявайте налягането в гумите редовно. Недостатъчно напомпаните колела се износват по-бързо.

• След като ударите дупка или бордюр, направете баланс. Не е скъпо и ще спести от ремонти.

• Не пренебрегвайте миризмата на горяло от колелата. Възможно е апаратът да е блокирал.

Проблемът с вибрациите много често се свързва със състоянието на пътищата, затова проблемът с вибрациите на волана може да се появи дори при нова кола, ако тя се използва върху лоши настилки.