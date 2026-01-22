Забранен, но на пазара: 19% от зимните течности за чистачки съдържат токсичен метанол

Лабораторно изследване на зимни течности за чистачки, закупени на случаен принцип от търговската мрежа в България, установи сериозни и системни нарушения, които поставят под реален риск здравето и безопасността на потребителите. Резултатите показват, че 19% от изследваните продукти съдържат токсичен метанол, въпреки че веществото е забранено за масова употреба в течности за измиване и размразяване на автомобилни стъкла на територията на Европейския съюз.

Забраната е в сила от 2019 г., след изменение на Регламент REACH (ЕО №1907/2006), което ограничава съдържанието на метанол до под 0,6% по маса поради доказаната му токсичност. Метанолът е свързан с тежки отравяния, необратими увреждания на зрението и смърт при вдишване, контакт с кожата или поглъщане.

Основни констатации от изследването:

- 19% от пробите съдържат метанол, включително в концентрации, многократно над допустимата, въпреки че на етикета е деклариран етанол или друга разрешена съставка;

- 80% от продуктите не отговарят на обявената температура на замръзване, като реалните стойности са значително по-високи от декларираните;

- част от течностите се предлагат без партиден номер, дата на производство или проследима идентификация;

- установено е използване на съставка, обозначена като „полиметиламин“ – наименование, което няма научно и регулаторно покритие, не притежава CAS номер и не се използва в легитимни формулировки за автохимия.

Специалистите посочват, че използването на псевдонаучни или несъществуващи наименования най-често служи за умишлено прикриване на забранени съставки, включително метанол. Съгласно изискванията на REACH и CLP всяка химична съставка трябва да бъде коректно наименована, идентифицируема и проследима.

Евтин, токсичен и „удобен“

Метанолът е значително по-евтин от разрешените алтернативи като етанол и изопропанол. Това го прави привлекателен за недобросъвестни производители и вносители, които разчитат на слаб или формален контрол, подвеждащи етикети и ниска себестойност за сметка на безопасността.

Попитахме институциите

По темата са изпратени официални сигнали и въпроси до Комисията за защита на потребителите, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции относно:

- концентрациите на метанол.

- съответствие на декларираната и реалната температура на кристализация.

Към момента на разпространение на настоящото прессъобщение официални отговори не са получени, но ги очакваме в законовия срок от 15 дни.

Експертите съветват потребителите:

- да избягват подозрително евтини зимни течности;

- да проверяват внимателно състава и произхода на продукта;

- да предпочитат течности на база етанол;

- при съмнения да подават сигнал до компетентните органи.

Заключение

Резултатите от лабораторното изследване показват, че проблемът не е изолиран, а системен. Комбинацията от забранени съставки, подвеждащи етикети, липса на проследимост и несъответствие в ключови технически показатели поставя под реален риск здравето на потребителите.

Законодателната рамка на Европейския съюз е ясна. Слабото звено остава нейното прилагане.

Към материала са приложени подробен лабораторен протокол, снимки на изследваните продукти и касови бележки, удостоверяващи произхода им.