Защо много японски коли се зареждат отляво, а германските - отдясно

Ако се вгледате внимателно в автомобили от различни марки, ще забележите интересна особеност – при някои модели капачката на резервоара е отляво, докато при други е отдясно. На пръв поглед няма система в това, но всъщност производителите имат свои собствени традиции. Например, японските инженери най-често поставят капачката на резервоара отляво, докато германските компании предпочитат дясната страна. Те обясняват това по различни начини - някои се позовават на дизайнерски решения, други на проблеми с безопасността.

Тази разлика често води до комични ситуации на бензиностанцията. Шофьорът току-що е седнал зад волана на нова кола и изведнъж осъзнава, че не знае от коя страна да се приближи до колонката. Още по-трудно е за тези, които шофират различни автомобили на свой ред – не не винаги е възможно да се запомни къде точно се намира капачката. Има обаче решение - просто погледнете таблото. Почти винаги има стрелка или малък показалец до иконата на резервоара за гориво, показващ правилната посока.

Изглежда по-лесно да се направи универсален стандарт, както се случи с OBD-II конектора, който сега е във всяка кола. Но в случая с люко на резервоара не е възможно да се постигне съгласие - всяка компания остана вярна на собствената си логика и познати технически решения.

Известно е, че пълен резервоар с гориво добавя почти четиридесет килограма към теглото на колата и това не може да бъде пренебрегнато. За да може колата да остане стабилна и предвидима в управлението, инженерите внимателно изчисляват разпределението на теглото. Ето защо японските производители традиционно преместват резервоара от лявата страна, а европейските марки често го оставят от дясната.

Причината се крие в оформлението на интериора. Страната на водача е дом на много тежки компоненти - от кормилната колона до арматурното табло. За да се компенсира този дисбаланс, гърловината за пълнене е разположена от другата страна на каросерията. В Япония, където воланът е монтиран отдясно, резервоарът често се поставя отляво. В Европа схемата е обратна - водачът седи отляво, а отделението за гориво отива отдясно.

Нека добавим още един нюанс тук - съвременната автомобилна индустрия работи на принципа на унификацията. Производителите създават универсални платформи, на които сглобяват напълно различни модели - от компактни автомобили до големи кросоувъри. Това означава, че след като страната за резервоара е избрана, тя се присвоява на всички модели, дори ако се различават значително по размер и клас.

И накрая, трябва да се вземат предвид и въпросите, свързани с безопасността. Шофьор, който зарежда кола от туба отстрани на пътя, е по-добре да е по-далеч от потока на движението. Следователно, в страни с дясно движение по-често се избира лявата страна, а при ляво движение, напротив, дясната.