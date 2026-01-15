Защо не трябва да се налива масло в масления филтър

Един от вечните спорове между шофьорите е по темата за предварителното пълнене с масло на нов маслен филтър. Някои твърдят, че без тази процедура стартирането на двигателя е вредно, докато други го смятат за стар навик, който е загубил предназначението си.

Смесването на различни масла в двигателя води до сериозни проблеми

Шофьорите, които сами обслужват колите си, често наливат приблизително двеста милилитра масло във филтъра. Логиката им е проста - ако филтърът е празен, помпата първо трябва да го напълни и частите на двигателя уж остават без смазване.

Механици с опит припомнят, че тази практика има корени в миналото. В по-старите автомобили маслата са били по-плътни, а помпите - по-малко ефективни. В първите секунди след стартиране наистина е можело да има пауза, докато смазката достигне необходимите компоненти. Затова шофьорите са се опитвали да компенсират това забавяне, като са пълнили филтъра предварително.

Съвременните двигатели са проектирани да осигуряват бързо смазване. Маслата са течни, помпите създават налягане почти веднага и вътрешната система за смазване веднага достига работни условия. В резултат на това „сухият“ филтър не създава забавянето, от което мнозина се страхуват.

Освен това, дизайнът на съвременните двигатели често позволява филтърът да се монтира хоризонтално. В тази ситуация всяко добавено масло или ще се разлее, или ще се разпространи по стените на филтъра, без да постигне желания ефект. Помпата обаче лесно запълва филтъра по време на първото завъртане на двигателя.

Идеята за предварително пълнене на нов филтър с масло изглежда очевидна за много шофьори. Това обаче често се дължи не на технически познания, а на неправилно тълкуване на илюстрациите на опаковката. Производителите избягват дълги инструкции и използват пиктограми. Сред тях може да видите изображение на кутия за масло и именно тази икона често е неразбрана. Тази икона просто ви напомня да смажете леко гумения пръстен на корпуса на филтъра преди монтажа. Тази обработка помага на уплътнението да се уплътни плътно и улеснява последващата подмяна.

Шофьорите понякога смятат, че добавянето на масло преди време може да възпрепятства потока, да увеличи налягането и дори да повреди корпуса през първите няколко секунди от работата на двигателя. Това предположение не отразява действителния дизайн. Съвременните филтри имат вграден байпасен клапан - ако маслото е твърде гъсто или филтърният елемент временно не е в състояние да се справи с обема, клапанът се отваря и пропуска потока директно. Това позволява на системата за смазване лесно да издържи на краткосрочни натоварвания.