Разпети петък: Какво НЕ бива да се прави на този ден

На Разпети петък вярващите си спомнят страданията и смъртта на Исус на кръста. Разпети петък, който се пада на 10 април тази година, е един от най-скръбните дни за християните. Според библейското предание, именно на този ден Исус Христос е бил разпнат на Голгота. Ето какво никога не бива да правите на Разпети петък - какви са забраните, свързани с този празник.

Какво означава Разпети петък?

Велики или още известен като Разпети петък се пада по време на Страстната седмица, а според църквата "страстен" означава страдание. На този ден вярващите си спомнят за пътуването на Исус Христос до Голгота, неговото разпятие и смърт. В църквата това е символ на жертвоприношение за спасението на човечеството.

Разпети петък се смята за ден на строг пост, духовно пречистване и дълбока скръб. В църквите не се отслужват празнични литургии, а вярващите се опитват да изоставят светските дела и забавленията.

Какво е забранено на Разпети петък?

На този ден не трябва да се извършва физическа работа. Предците ни са смятали за грях да се занимават с тежка работа - строителство, градинарство или ремонти. Денят трябва да бъде посветен на молитва, а не на ежедневни грижи.

На този ден са забранени забавленията. Тъй като това е ден на траур, шумните празненства, музиката и забавленията са забранени.

Не можете да шиете, да режете или да пробивате. Хората вярвали, че всяко порязване или пробиване на този ден символично повтаря страданията на Христос.

Всички домакински е добре да бъдат завършени до петък. Смята се, че почистването на този ден е неуважително към паметта на страданията на Исус. На този ден не може да се карате и да ругаете. Всякакви конфликти също трябва да се избягват. Опитайте се да запазите спокойствие и ясни мисли.

Много вярващи или отказват храна напълно, или се придържат към най-простата възможна диета - хляб и вода.

Разпети петък е от дните с най-строг пост.

Интимността е забранена на този ден: дори интимният контакт между съпрузи е нежелан и греховен. Вярвало се е, че дете, заченато в Разпети петък, или ще се роди болно, или ще порасне и ще стане престъпник.

Разпети петък трябва да бъде посветен на молитва, смирение и оказване на помощ на близките. Препоръчително е да се посещават църковни служби на този ден.

