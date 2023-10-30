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Св. апостол Епафрас от Седемдесетте апостоли

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Св. апостол Епафрас от Седемдесетте апостоли
Снимка: iStock

На 30 октомври 2023 г. църквата почита Св. Епафрас.

Апостол от Седемдесетте

Той бил апостол от Седемдесетте и сподвижник на св.ап. Павел.

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Според апостолските послания, св. Епафрас е бил заедно с апостол Павел в Рим.

"Поздравява те Епафрас, моят съпленник за Христа Иисуса, Марко, Аристарх, Димас, Лука - мои сътрудници." (Филим. 1:23).

В своето послание до Колосяни (1:7) апостолът говори за него като за възлюбен свой сътрудник и верен служител Христов. В заключителните си думи към колосяните апостолът казва също:

"Поздравява ви вашенецът Епафрас, Иисус Христов раб, който винаги се подвизава за вас в молитвите, за да пребъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия. Свидетелствувам за него, че той има голяма ревност и грижа за вас и за ония, които са в Лаодикия и Иерапол" (Кол. 4:12-13).

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Родом от Колос

Църковното предание говори, че той бил родом от град Колос и негов първи епископ. Според древните мартирологии св. Епафрас e загинал мъченически (вж. Архим. Никифор, Библейски речник).

Паметта на св.апостол Епафрас Православната църква чества на 4 януари, ведно с другите Седемдесет Христови апостоли.

Pravoslavieto.com

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