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Св. преподобни Йоан, ученик на св. Григорий Декаполит

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Св. преподобни Йоан, ученик на св. Григорий Декаполит
Снимка: iStock

На 18 април 2024 г. църквата почита Св. преподобни Йоан, ученик на св. Григорий Декаполит.

Ученик на Св. Декаполит

Преподобни Йоан бил ученик на св. Григорий Декаполит и събрат и сътрудник на св. Йосиф Песнописец. Той приел монашеско пострижение твърде млад и израстнал под непосредственото духовно ръководство на своя учител. Отличавал се с голямо смирение и послушание. Бил убеден защитник на православното учение и смел борец срещу иконоборческата ерес.

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Когато император Лъв Армянин предприел гонение срещу почитателите на светите икони, преподобни Йоан бил подложен на жестоки мъчения заедно с учителя си Григорий и със св. Йосиф Песнописец. След смъртта на св. Григорий преподобни Йоан станал игумен на основания от него манастир в Цариград. Като такъв той удвоил монашеските си подвизи и се грижел не само за своето спасение, но и за спасението на всички братя. Поминал се около 820 година. Свети Йосиф Песнописец го погребал близо до гроба на учителя му св. Григорий Декаполит.

© Жития на светиите, Синодално издателство, 1991 година. 

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