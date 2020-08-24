Св. свещеномъченик и апостол Евтих

Какво мислите за идеята на Борисов за ВНС и нова Конституция?

Чудесна е, подкрепям каквото предлага

Добра идея да има ВНС, но не Борисов и сие да пишат новата Конституция

Абсурд - промени трябват само за съдебната власт и те могат да станат без ВНС

Оставка и избори за нов обикновен парламент, нищо друго не трябва

Не ме интересува