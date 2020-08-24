Св. свещеномъченик и апостол Евтих 24.08.2020 07:07 556 Снимка: БГНЕС Сподели Сподели Сподели Св. свещеномъченик Евтих, родом от гр. Севастопол (Палестина), бил ученик на св. Йоан Богослов. Той обходил много страни и градове като апостол и епископ. Бил гонен, изтезаван и държан в окови. Завършил мъченически своя живот – посечен бил с меч. © Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев). Actualno.com Редактор: Евгения Чаушева Етикети: празници Св. свещеномъченик и апостол Евтих Най-важното за коронавируса четете тук Заедно можем! Какви са симптомите Как да се предпазим Последни новини за коронавируса Предишна Новините от днес Следваща