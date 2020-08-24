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Св. свещеномъченик и апостол Евтих

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Св. свещеномъченик и апостол Евтих
Снимка: БГНЕС
Св. свещеномъченик Евтих, родом от гр. Севастопол (Палестина), бил ученик на св. Йоан Богослов. Той обходил много страни и градове като апостол и епископ. Бил гонен, изтезаван и държан в окови. Завършил мъченически своя живот – посечен бил с меч.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

 

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