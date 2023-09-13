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Св. свещеномъченик Корнилий Стотник

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Св. свещеномъченик Корнилий Стотник
Снимка: iStock

На 13 септември 2023 църквата почита Св. свещеномъченик Корнилий Стотник.

Св. свещеномъченик Корнилий Стотник - стотник от полка, наречен "Италийски", пръв из езичниците християнин, кръстен от апостол Петър в Кесария Палестинска в 41 година и от него по-късно ръкоположен в епископски чин. Проповядвал, правил чудеса, бил в тъмница и окови. Завършил мъченически край гр. Троада.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

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