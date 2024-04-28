Свв. апостоли Иасон Тарсийски и Сосипатър Иконийски от Седемдесетте апостоли
Кои са те
Освен дванадесетте апостоли Христос имал и други - седемдесет, които също изпращал на проповед. След възкресението Му ведно с дванадесетте апостоли и те се разпръснали по света да проповядват и са страдали за Христа.
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Проповядвали не само със слово, но и с примера на добродетелния си живот, търпение, кротост, дела на християнска любов и вършили чудеса.
Събор на 70-те апостоли означава общо празнуване.
† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.
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Редактор:
Евгения Чаушева
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