Абсолютна маймуна! Първият трейлър на филма за Роби Уилямс е заявка за смела биография (ВИДЕО)

Първият трейлър на биографичния филм за Роби Уилямс вече е факт и е точно толкова неочакван и скандален, колкото трябва да бъде. Разказан от гледната точка на самия Уилямс, олицетворен на екран от шимпанзе, реализирано чрез последните достижения във визуалните ефекти, "Better Man: Роби Уилямс" по изключително оригинален начин улавя характерното за звездата остроумие и несломим дух. Съпреживяваме пътя му от детството, през участието му в успешната момчешка поп банда Take That, до несравнимите, чупещи рекорди постижения като солов изпълнител – път, изпълнен с редица предизвикателствата, които огромната слава и световният успех носят със себе си.

А защо точно маймуна, ще попитате? Отговора на този въпрос ни дава самият Роби Уилямс в първия трейлър на "Better Man: Роби Уилямс", който обещава филмово и музикално изживяване в кината, толкова различно и уникално, колкото са животът и творчеството на самия изпълнител. Най-накрая зрителите получават смела музикална биография, каквато един голям артист заслужава.

Още за филма

Режисьор на "Better Man: Роби Уилямс" е Майкъл Грейси ("Най-великият шоумен"), който е и сценарист, заедно с Оливър Коул и Саймън Глийсън. Продуценти са Пол Къри, Майкъл Грейси, Джулс Дейли, Крейг МакМен, Коко Ксиаолу Ма. В ролите са Роби Уилиямс, Джоно Дейвис, Стив Пембертън, Кейт Мълвейни, Деймън Хериман, Алисън Стийдман, Рашел Бано, Фрейзър Хадфийлд, Том Бъдж, Антъни Хейс и др.

"Better Man: Роби Уилямс" тръгва по кината на 25 декември, разпространяван от Forum Film Bulgaria.

