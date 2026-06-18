Братя Коен ще бъдат удостоени с френската кинонаграда "Люмиер"

"Фарго", "Големият Лебовски", "Няма място за старите кучета" - съчетанието от черен хумор, граничещ с абсурда, и напрежение, което характеризира творчеството на американските режисьори Джоел и Итън Коен, ще донесе на двамата братя почетната награда "Люмиер" във Франция, предаде АФП.

Като едни от най-забележителните режисьори на своето поколение и вече многократно отличавани в света на киното - с четири награди "Оскар" за "Няма място за старите кучета", един за "Фарго" и "Златна палма" в Кан за "Бартън Финк", братята Коен ще получат наградата на 18-ия фестивал "Люмиер" в Лион, който ще се проведе от 10 до 18 октомври, обявиха организаторите на събитието, посветено на класическото кино.

Снимка: Getty Images

Знаменитости, почетени с наградата

Учредена от генералния директор на Института "Люмиер" Тиери Фремо, който е и директор на кинофестивала в Кан, наградата "Люмиер" всяка година отличава личност "за цялостното ѝ творчество и връзката й с историята на киното".

Още: На 16 години и с награда "Еми" : Том Холанд посочи идеалния си наследник за ролята на Спайдърмен

В Лион - люлката на седмото изкуство с изобретяването на кинематографа от братята Луи и Огюст Люмиер през 1895 г., Джоел и Итън Коен ще се наредят до предишни носители на почетния приз, сред които Милош Форман, Кен Лоуч, Мартин Скорсезе, Франсис Форд Копола, Клинт Истууд, Педро Алмодовар, Уон Карвай, Куентин Тарантино, Тим Бъртън, Катрин Деньов, Изабел Юпер, братя Дарден и други.

Миналата година с наградата "Люмиер" беше почетен режисьорът Майкъл Ман.

"Подобно на Куентин Тарантино и Тим Бъртън, те са рок звездите на своето изкуство, паметници на популярната култура, чиито филми предизвикаха незабравима сензация. Прилагателното "култов" сякаш е измислено специално за тях", се посочва в изявлението, направено от Института "Люмиер" и цитирано от АФП.

Още: Носителят на награди "Оскар" Шон Пен ще режисира филм за щурма на Капитолия

За да пресъздадат често ексцентрични герои или най-абсурдни ситуации в жанрове, толкова различни като криминалния филм, чистата комедия, уестърна или трилъра, братя Коен са разчитали на "верни актьори" - Франсис Макдорманд, Джордж Клуни, Скарлет Йохансон, Джеф Бриджис, Били Боб Торнтън, Джон Туртуро, Стив Бушеми, Джош Бролин, Тилда Суинтън.