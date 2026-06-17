"Шрек 5": След 16 години пауза любимите герои се впускат в ново приключение (ВИДЕО)

За първи път от 16 години Шрек и Магарето се впускат в ново приключение. И сега, благодарение на току-що публикувания трейлър, добиваме представа какво ще включва това приключение.

Сюжетните точки за „Шрек 5“ се пазят в тайна, но тийзърът показва, че във филма участват Шрек, семейството му – двама сина и дъщеря, и, естествено, Магарето. Всички те „се отправят на пътешествие, за да се впуснат в поредното бурно приключение в големия град“, според Магарето. Излишно е да казваме, че пътуването не върви по план и групата – без един от тях, се озовава в затвора, слушайки как Магарето реве.

A new trailer for “Shrek 5” has been released



The premiere is scheduled for summer 2027. pic.twitter.com/rRwYcPRnxB — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

Планираната премиера е на 23 декември 2026 г., „Шрек 5“ ще бъде първата лента от поредицата, която ще излезе по кината след „Шрек завинаги“ през 2010 г.