Китай с ултиматум към ЕС: Не ни принуждавайте да отвърнем на удара

Пекин заплаши днес да предприеме мерки срещу Европейския съюз, ако той приеме, без да вземе предвид позициите на Китай, законодателен акт, насочен към реиндустриализация на Европа, който Пекин определя като дискриминационен. Законопроектът за „ускоряване на индустриализацията“, представен на 4 март от Европейската комисия, трябва да бъде одобрен от държавите членки и от Европейския парламент.

Китайското Министерство на търговията съобщи в изявление, че на 24 април е представило коментарите си пред Комисията и е изразило „сериозно безпокойство“. „Китай ще следи внимателно законодателния процес“, заявяват от министерството, цитирани от АФП. „Китайските инвеститори ще бъдат подложени на дискриминация“, смятат от китайското ведомство.

„Ако ЕС пренебрегне предложенията на Китай и настоява да приеме този текст, като по този начин нанесе вреда на интересите на китайските предприятия, Китай няма да има друг избор, освен да предприеме контрамерки“, предупреди то.

Законопроектът ще изисква от предприятията в сектори, смятани за стратегически, „определен брой или процент критични компоненти с произход от Европа“, когато те се ползват от публично финансиране, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Стефан Сежурне.

Текстът е насочен към автомобилната промишленост, технологиите за декарбонизирана енергия – слънчеви панели, батерии, термопомпи, атомни централи – както и към тежката промишленост.

Макар да не е назован изрично, Китай, изглежда, е мишената на тази мярка. Европейците отдавна осъждат нелоялната според тях конкуренция от страна на силно субсидирани китайски компании.

