Носителят на награди "Оскар" Шон Пен ще режисира филм за щурма на Капитолия

Холивудският актьор и носител на три награди "Оскар" Шон Пен ще режисира филм за полицай, попаднал в епицентъра на щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., предадоха Асошиейтед прес и АФП, позовавайки се на американски медии. Освен режисьор, Пен е и сценарист на все още неозаглавения филм, разказващ за живота на този полицай, чиято роля според специализираното издание "Deadline" може да бъде изиграна от Брадли Купър.

EXCLUSIVE: Sean Penn, coming off his third Oscar win for 'One Battle After Another,' has been quietly setting up a passion project.



The currently untitled film will follow the early life of a cop who goes on to be caught up in the January 6th Capitol riots. Penn has scripted and… pic.twitter.com/FCql3NIOxc — Deadline (@DEADLINE) June 16, 2026

Снимките за филма са планирани за средата на следващата година, посочва още изданието.

Потърсени от АФП, представители на Шон Пен не са отговорили веднага на молбата за коментар.

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Бунтът от 2021 г.

На 6 януари 2021 г. стотици привърженици на Доналд Тръмп щурмуваха Капитолия - светилището на американската демокрация, в опит да попречат на потвърждаването на победата на Джо Байдън.

Тръмп, който така и не призна изборната си загуба, отрича всякаква отговорност за нападението и нарече участниците "патриоти".

Снимка: Getty Images/Guliver

След завръщането си в Белия дом на 20 януари 2025 г. Доналд Тръмп помилва около 1250 души, осъдени за нападението на Капитолия, смекчи присъдите на още 14 и разпореди прекратяването на делата срещу стотици обвиняеми, които все още очакваха присъди.

Известен с лявата си политическа и социална ангажираност, Шон Пен присъства на публичните изслушвания на парламентарната комисия, натоварена с разследването на инцидента.

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По това време актьорът беше заснета заедно с полицаи, преживели нападението, сред които и Майкъл Фаноне. Служителят на реда, който свидетелства пред комисията, написа книга, разказваща за претърпяната травма по време на щурма.

Снимка: Getty Images/Guliver

Самоличността на полицая, вдъхновил филма, не се разкрива.

Правата върху филмовата продукция са придобити от "Уорнър Брос", според специализирани медии. Студиото продуцира филма "Битка след битка", който триумфира на наградите "Оскар" през март и донесе на Шон Пен трето отличие на американската киноакадемия, припомня БТА.