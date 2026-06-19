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Новата "Супергърл": Уязвима, бунтарка и "герой по принуда" (ВИДЕО)

19 юни 2026, 13:17 часа 356 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Новата "Супергърл": Уязвима, бунтарка и "герой по принуда" (ВИДЕО)

Новият филм "Супергърл" на DC Studios представя по-човешки и уязвим образ на популярната супергероиня, пише Ройтерс, цитирайки актрисата Мили Алкок, която изпълнява главната роля в лентата. Австралийската актриса, позната от сериалите „Домът на дракона” (House of the Dragon) и „Сирени“ (Sirens), влиза в ролята на Кара Зор-Ел (Супергърл), описвайки персонажа като „герой по принуда“, който носи вътрешни противоречия и уязвимост. Филмът беше представен пред феновете на специално събитие във Великобритания вчера.

"Тя е малко бунтар, но също така е скромна и мисля, че публиката ще бъде изненадана", каза Алкок за героинята си.

Снимка: Getty Images

Филмът е вдъхновен от комиксовата поредица "Supergirl: Woman of Tomorrow" (2021–2022) и е режисиран от Крейг Гилеспи по сценарий на Ана Ногейра.

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Историята проследява пътуването на Супергърл и младата Рутие Мери Нол, които тръгват на междузвездна мисия за отмъщение срещу космическия пират Крем от Златните хълмове и за спасяването на кучето Крипто.

По думите на режисьора филмът се стреми да покаже героинята като по-реалистична и емоционално сложна личност, а не като идеализиран образ. "Тя не е на пиедестал. Тя е несъвършена, преживява травма и се опитва да се справи с проблемите си", каза Гилеспи.

Актьорът Джейсън Момоа, който е в ролята на Лобо, определи персонажа си като "подправка" в историята и добави, че участието му е сбъдната мечта.

Филмът "Супергърл" тръгва официално по кината по света на 24 юни, уточнява Ройтерс, пише БТА.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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