Семейство Симпсън“ предсказали и трагедията с подводницата Титан (ВИДЕО)

През годините предаването направи няколко точни прогнози от шокиращото президентство на Доналд Тръмп до атентата на 11 септември.

Едно от най-зловещите им предсказания обаче ще се окаже изчезналата подводница "Титан", която е тема на заглавията през последните дни. Въпреки че трагичната ситуация шокира милиони хора по целия свят през последните дни, изглежда, че „Семейство Симпсън“ са знаели какво ще се случи още през 2006 г.

The Simpsons predicted the billionaires Titanic submarine too😮 Titanic Submarine the simpsons pic.twitter.com/3jNsTLtGrw

В епизод от анимацията отдавна изгубеният баща на Хоумър Симпсън Мейсън Феърбанкс, който открива съкровища от морето. След това двамата тръгват на подводна мисия в дълбокия океан в уникална подводница. Двамата се натъкват на останки от кораб и откриват две кутии, пълни със съкровища.

Развълнуван от находката, Хоумър удря подводницата си и започва да губи кислород, като накрая изпада в безсъзнание. Епизодът има щастлив край, след като Хоумър се събужда в болница.

what do you mean the simpsons predicted the titanic submarine incident pic.twitter.com/IHUpFV2es1