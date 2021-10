Смърт на снимачната площадка - най-фрапиращите случаи

По време на снимките на Haunted Spooks, 1920 година великият комик Харолд Лойд хваща бомба с горящ фитил, мислейки, че е реквизит. Но "реквизитът" експлоадира и откъсва палеца и безименния пръст на дясната му ръка. Оттогава той носи ръкавица-протеза.

По време на снимките на нацисткия филм пропаганда Mein Leben für Irland, 1941 година, един от статистите стъпва на истинска мина. Той и няколко негови колеги загиват.

В паузата между снимките на сериала Cover Up, 1984 изпълнителят на главната роля Джон Ерик Хексъм на шега доближава зареден с халосни патрони пистолет до слепоочието си и натиска спусъка. Въпреки халосните патрони, създалата се ударна вълна го убива. Девет години по-късно синът на Брус Ли Брендън е смъртоносно ранен от реквизитен патрон.

Първият документиран нещастен случай в историята на киното се случва на 1 юли 1914 година по време на снимките на филма Across The Border. Актрисата Грейс Мак Хю преплува река Арканзас в лодка, която внезапно се обръща. Операторът Оуен Картър скача във водата и изтегля жената на плитчина, но тя се оказва - плаващ пясък, който поглъща и двамата.

През 1984 години по време на заснемане на реклама на Pepsi пиротехниката се включва прекалено рано и подпалва косата на Майкъл Джексън. Той получава изгаряния от втора и трета степен. Компанията изплаща 1,5 млн. долара на певеца. Има подозрения, че това събитие става причината Джексън да се пристрасти към обезболяващите и пластичната хирургия.

Най-голям брой хора по време на снимки загиват при пожар при заснемането на индийския сериал The Sword Of Tipu Sultan (1989). 62 статисти и технически работници се оказват затворени в горящото студио.

Най-известната кавалерийска атака в историята на киното е заснета във филма They Died with Their Boots On, 1941. Тогава загиват трима каскадьори. Един от тях, падайки от коня хвърля сабята си, тя се застопорява с острието нагоре и мъжът загива, нанизан на нея.

По време на снимките на Twilight Zone: The Movie, 1982 звездата Вик Мороу и две виетнамски деца актьори на 6 и 7 години са преследвани от ниско летящ вертолет. Пиротехниката, която трябвало да имитира артилерийски обстрел, разрушава опашката на вертолета и той пада. Мороу и едното дете са обезглавени. Пет години по-късно, след най-дългия съдебен процес по дело за нещастен случай по време на снимки, никой не е признат за виновен.

През 1956 година снимките на филма The Conqueror с Джон Уейн се снимат в пустинята Юта, на 220 км от мястото, където през 1953 година американската армия провежда наземни изпитания на ядрено оръжие. Четири години по-късно режисьорът на филма умира от рак. След 25 години става ясно, че 91 души от снимачния екип са се разболели от рак, а половината от тях са починали. Пряка връзка между мястото на снимките и заболяванията, (както често се случва) не е доказана, пише още Die Welt.