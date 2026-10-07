"Има къде-къде по-зле": С мълчание срещу бомбите

Край българските брегове дронове удариха два кораба в безпрецедентна за страната ни атака. Първите реакции на властта закъсняха, а някои така и не дойдоха.

Радев и Йотова вероятно са теглили клечки кой да излезе и все пак да каже нещо. Явно е, че не е необходимо и двамата да си го причиняват.

Премиерът с бодър тон зае позицията "Само споко". Лавирайки умело около прилагателното "руски", сакън да не настъпи тая мина, Радев се направи на функционално неграмотен, без да е. Тоест, прекрасно разбираше какво го питат, но положи всички усилия да не си проличи.

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Въпросът "Какви са били дроновете?" беше последван от отговор тип "Говорих си с Брюксел, единият кораб е пътувал на север, а другият на юг".

По-важното е, че от премиера разбрахме, че драматизираме излишно. На странния въпрос ще задействаме ли чл. 4 и 5 на НАТО, Радев отвърна, че други ги бомбят къде-къде по-зле, а попитан дали това е най-сериозният инцидент в Черно море, той беше категоричен, че НЕ (много ясно).

Накрая финтира всички хейтъри като ги анатемоса, че са малоумни и да четат повече, а това главоболие, за което всички не спират да опяват - КСНС, сигурно щяло да стане говорилня на някакви неподготвени провокатори, та не се знае знае ли се има ли смисъл изобщо. А през това време украинският президент Володимир Зеленски каза право куме в очи очевидното - той, който е президентът с най-голям стаж във война извън Путин, сигурно нищо не разбира - ОЩЕ: Зеленски: Говорихме с българските ВМС, имало е комбинирана руска атака с дронове срещу кораби в Черно море (ВИДЕО)

С две думи, се разбра, че можеше да е къде-къде по-зле и да гледаме позитивно на живота, държавата се е заела с всичко.

Източник: БГНЕС

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Виртуална власт

На другия полюс на върховната власт беше тихо. Йотова, погълната едновременно от успеха на предизборния си рейд в Провадия и Вълчи дол и от разочарованието, че няма да може да дръпне поредната прочувствена реч на Царевец, не счете за необходимо да даде признак на живот.

В крайна сметка, тази титла за върховния главнокомандващ всички знаят, че е за украса, защо да се престарава?

Вероятно с безкрайна досада и със свито сърце, че се налага да отмени поредната предизборна проява, на която би могла да разкаже за баба си и да тропне някое хоро, Йотова склони да свика КСНС. От нея да мине, ама по възможност да е за последно.

А за нас остава натрапчивото усещане, че нещо пак се бъркаме. Явно се бъркаме, че се е случило нещо важно и опасно, защото къде-къде по-зле има. Явно се бъркаме и че някакви обективни факти би трябвало да бъдат назовавани. Бъркаме се, че имаме премиер, който приема опасността насериозно. И със сигурност се бъркаме, че имаме президент главнокомандващ на въоръжените сили.

Всичко, което имаме, е една виртуална власт. Тя громи виртуално олигархията, защитава виртуално кирилицата и виртуално задържа българските войници да не отидат в Украйна.

Да видим докога ще издържим с виртуална власт пред една реална война.

Автор: Десислава Любомирова