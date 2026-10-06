Мантрата, че едните са за мир, а другите са военнолюбци, не ни предпазва (ВИДЕО)

Мантрата, че едните са за мир, а другите са военнолюбци, не ни предпазва от такива дръзки атаки с дронове, каза депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски пред медиите след среща между Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност в парламента във връзка със законодателството, свързано със защитата на страната от дронове, като според думите на Рибарски там не е обсъждана конкретната атака в Черно море.

"Срещата за пореден път потвърди нещо, което повтаряме от доста месеци на управляващите. Те трябва да проумеят, че антидрон защитата и отбраната зависят от колективни усилия. Усилия, които трябва да са съвместно със съседните държави и всички държави от Източния фланг на НАТО и НАТО в цялост", заяви Рибарски.

Според него трябва страната ни да има реален план срещу дроновете. Той даде пример с балтийските страни, където успяват да засекат дроновете и да ги неутрализират, макар и с доста скъпи мерки.

Атаката срещу двата търговски кораба край България

Макар и по думите на Рибарски да не е ставало дума за последната атака - срещата на двете силови комисии в парламента идва на фона на агресията в българската изключителна икономическа зона в Черно море на 6 октомври.

Тя беше предшествана от серия от инциденти с плавателни съдове и пристанищна инфраструктура в региона през последния месец. Само за няколко седмици търговски кораби бяха поразявани край Одеса, в близост до румънските води и в самото украинско пристанище, а напрежението принуди корабни оператори да търсят нови начини за защита срещу дронове. ОЩЕ: Черно море под обстрел: Поредицата от атаки стигна до България