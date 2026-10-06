Кабинетът "Радев":

Мантрата, че едните са за мир, а другите са военнолюбци, не ни предпазва (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 18:10 часа 414 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мантрата, че едните са за мир, а другите са военнолюбци, не ни предпазва (ВИДЕО)

Мантрата, че едните са за мир, а другите са военнолюбци, не ни предпазва от такива дръзки атаки с дронове, каза депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски пред медиите след среща между Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност в парламента във връзка със законодателството, свързано със защитата на страната от дронове, като според думите на Рибарски там не е обсъждана конкретната атака в Черно море. 

"Срещата за пореден път потвърди нещо, което повтаряме от доста месеци на управляващите. Те трябва да проумеят, че антидрон защитата и отбраната зависят от колективни усилия. Усилия, които трябва да са съвместно със съседните държави и всички държави от Източния фланг на НАТО и НАТО в цялост", заяви Рибарски. 

Според него трябва страната ни да има реален план срещу дроновете. Той даде пример с балтийските страни, където успяват да засекат дроновете и да ги неутрализират, макар и с доста скъпи мерки. 

Атаката срещу двата търговски кораба край България

Макар и по думите на Рибарски да не е ставало дума за последната атака - срещата на двете силови комисии в парламента идва на фона на агресията в българската изключителна икономическа зона в Черно море на 6 октомври.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя беше предшествана от серия от инциденти с плавателни съдове и пристанищна инфраструктура в региона през последния месец. Само за няколко седмици търговски кораби бяха поразявани край Одеса, в близост до румънските води и в самото украинско пристанище, а напрежението принуди корабни оператори да търсят нови начини за защита срещу дронове. ОЩЕ: Черно море под обстрел: Поредицата от атаки стигна до България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Черно море Радослав Рибарски ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес