Никой не желае да строи, иска само да индексира (ВИДЕО)

"Никой не желае да строи, иска само да индексира. Това е строителство на индексациите, не на инфраструктурата", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на брифинг във връзка със спряно от него постановление на Министерски съвет, с което са щели да бъдат разплатени над 600 млн.евро, което той определи не просто като пладнешки грабеж, а правителствен - "на едно бивше правителство".

Той отбеляза, че масово се получават големи аванси, очакват се индексации, а същевременно няма строително-монтажни дейности, а в някои случаи няма проект и трасе.

Според него виновен е този, който ги дава, а не този, който иска да ги вземе. "Странно е, че на фона на това, че държавата няма пари, че последните години теглим кредит, като гражданин на тази България не могада си представя, че това нещо е факт. Просто не мога да си го представя", посочи още Шишков. ОЩЕ:"Спряхме един грабеж": Шишков за "Хемус" и с обещание за изтезание на бюджета за строителство (ВИДЕО)

Дружеството "Автомагистрали"

Министърът заяви, че на практика "Автомагистрали" е разпределителна фирма. "За съжаление до ден днешен тя не можа да се възползва да развие. Можеше да развие капацитет, не да строи автомагистрали. Имаме нужда от това дружество, то да участва в поддръжка, в разни проблеми, които трябва спешно да се решават, защото смисълът на инхаусът е този - когато държавата има някакъв проблем да има дружество, което да може да го направи", смята Шишков.

Според него лошото е, че някой го е превърнал в най-големия строител на магистрали в Източна Европа, но само по документи. ОЩЕ:Индексация на авансите в строителния сектор: Министър Шишков разкри какво показва ревизията на новата власт