Уязвими сме във военно отношение, ако Украйна почне да атакува Беларус както атакува Русия

Думите от заглавието са на беларуския диктатор Александър Лукашенко - той ги каза в интервю за беларуската държавна медия "Белта". С интервюто Лукашенко искаше да увери, че Беларус няма да влезе във войната с Украйна, която, помните, беше подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Беларуският му колега посочи, че било абсолютно недопустимо страната му да стане част от тази война. "Никакви военни действия не бива да бъдат очаквани от моя страна", увери Лукашенко.
Lukashenko admits:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We have said many times that it is absolutely unacceptable for the war between Ukraine and Russia to spill over onto the territory of Belarus.
Belarus is highly vulnerable militarily, and we recognize this reality, so we have no desire to engage in war.… pic.twitter.com/EBA8Bkpkne
Lukashenko to Zelensky:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
I emphasize again, that no military action should be expected from Belarus, and especially from my side. pic.twitter.com/l7kBVrb6Z7
Опасенията, че Беларус може да влезе във войната се засилиха в последните седмици - периодично от Украйна има предупреждения, че на беларуска територия има необичайна активност. Особено остър е бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, който казва, че положението е променено, Беларус не се е държал така от 2022 година насам. Не казвам, че е неизбежно Беларус да нападне - казвам, че ситуацията е друга, заяви наскоро Кулеба.
Лукашенко: Не искам да ставаме на кайма в Украйна! Някой ден ще ви разкажа всичко