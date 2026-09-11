Arctic Sunrise: Ледоразбивачът, който спасява света и обича България (СНИМКИ И ВИДЕО)

През август и септември в българските води на Черно море своите научни проучвания направи един от корабите на Грийнпийс - Arctic Sunrise. Жителите и гостите на двата най-големи морски града Варна и Бургас имаха възможността да видят кораба отвътре и да разберат повече за неговата история и функциите му днес в защита на екологията на планетата ни. Какво е да живееш на кораб, как от плавателен съд за ловене на тюлени се превръща в свидетел на най-големите екологични катастрофи и какви проучвания извърши в Черно море, разказаха за Actualno.com хората от екипажа на Arctic Sunrise.

Живот на кораба

Лая е от Испания, Барселона и се присъединява към екипажа през 2020 г. в ролята си на медик. "Вярвам, че е много важно да си активист в защита на природата и планетата. С всяка изминала година тази дейност е все по-важна, това е моят начин да допринеса.", споделя младата жена.

"Живеем в каюти с по две легла. Тъй като пътуваме по целия свят ние имаме досег до различните култури и хора, начина живот по света и научаваме повече за различните кампании на Грийнпийс. Всеки път съм изненадана и благодарна, че имам възможността да посетя различни кътчета и да обогатявам знанията си, да се доближа до местните и да се смеся с техния начин на живот. Освен това кампаниите на Грийнпийс са много различни, в зависимост от региона и с всяка кампания научаваме още за специфичността на природата. Колкото повече зная, толкова повече разбирам защо трябва да продължаваме.", разказа още Лая.

На снимката: Лая

Диего е от Чили, той става доброволец в Грийнпийс през 2004 г. "С времето натрупах опит като активист. Екологията не е локален проблем, тя е световен. Дори да живееш в богата държава, където всичко се рециклира климатичните промени се усещат. Обичам да казвам - каквото и да правиш по света, лекувай света! Най-трудното от живота на кораба е това, че си далече от семейството си, че не присъстваш на някои празници, а понякога, че не си при близките си, когато те имат нужда от теб. Най-хубавото на Arctic Sunrise са хората, ние сме като семейство. Срещаме нови хора, посещаваме различни държави и това е невероятно", споделя Диего.

На снимката: Диего

Игнасио е от Аржентина и е помощник-капитан на Arctic Sunrise. Той е роден в Буенос Айрес и е бивш моряк. Първоначално е работил по танкери, но в един момент усеща, че има нужда от промяна и се присъединява към Грийнпийс. Любимото му място на света е Антарктика. Според него "бъдещето ще е много трудно за бъдещето поколение. То ще трябва да бъде много по-осъзнато за екологичните проблеми и да търси решения."

Arctic Sunrise обича България

"Наистина харесвам България, хората са много приятелски настроени. Много ми харесаха морските градини във Варна и Бургас, плажовете са много красиви, а наоколо има много природа, което ме впечатли", споделя Лая.

Според Диего "не местата, а хората правят една страна специална, казва Диего и признава, че любимите му държави са Испания и България. Той за втори път посещава страната ни и смята, че хората са много приятелски настроени."

Бъдещето на планетата

Според Лая "вече сме направили толкова много, но трябва да забавим темпото в производството, в потреблението. Отнема време да се разберат процесите и да се направят необходимите промени в системата. Мисля, че хората вече усещат нуждата от промяна и как да я осъществят, търсейки зелени решения." Диего признава, че му е трудно да е оптимист. Според него "трудното ще бъде за следващите поколения. Ние имаме възможността да видим глетчерите, но следващите поколения няма да имат тази възможност. Бедните държави не могат да направят много, за да спасят природата си, а богатите държави трябва да правят още повече. Но нямаме друг избор - трябва да се борим, няма какво да чакаме."

Историята на Arctic Sunrise

Arctic Sunrise не е построен за "Грийнпийс". Когато той слиза от корабостроителницата през 1975 година, той дори не се казва Arctic Sunrise. Името му е Polarbjørn (Поларбьорн) – „Полярната мечка“. По онова време служи като снабдителен кораб в северните морета и се използва за лов на тюлени. Иронията е, че още преди "Грийнпийс" да купи кораба, активисти на организацията вече са протестирали срещу него. Тогава Polarbjørn превозва оборудване за изграждането на самолетна писта в Антарктика – проект, който според "Грийнпийс" застрашава местообитанията на пингвините.

Уникален корпус

Корпусът на Arctic Sunrise изглежда малко по-различно от този на повечето кораби. Причината е, че Arctic Sunrise е ледоразбивач. Вместо да се опитва да пробие леда с огромна сила, той използва собственото си тегло. Носът е със специално заоблена форма. Когато достигне ледено поле, корабът буквално се качва върху леда. След това собствената му тежест притиска ледената покривка и тя се пропуква под него. Това е много по-ефективен начин за придвижване в полярните райони и позволява на кораба да достига места, които са недостъпни за повечето други плавателни съдове.

Акции

През 2010 г. Arctic Sunrise изиграва ключова роля в документирането на една от най-големите екологични катастрофи на нашето време – експлозията на нефтената платформа Deepwater Horizon в Мексиканския залив. При експлозията и последвалия пожар умират 11 души. Платформата потъва и следва продължителен неконтролируем разлив на нефт. Изтичането изхвърля до 100 000 барела нефт дневно, което се равнява на до 16 милиона литра. Arctic Sunrise се доближава максимално до епицентъра на тази катастрофа, а събраните данни служат за анализиране на щетите и търсене на отговорност на компанията-оператор British Petroleum.

Но ако има едно събитие, което завинаги остава свързано с името Arctic Sunrise, това е историята на „Arctic 30“.

През септември 2013 година, няколко месеца след като е бил на пристанището в Бургас и е имало отворени врати, точно както днес, корабът се намира в Печорско море, в руската Арктика. Целта на експедицията е да привлече вниманието към рисковете от добива на нефт в този изключително крехък регион. По време на мирен протест двама активисти се опитват да се изкачат по нефтената платформа „Приразломная“, собственост на руската компания „Газпром“. Малко след това корабът е щурмуван от руски специални части.

Arctic 30

Всички 30 души на борда – активисти, журналисти, фотографи и членове на екипажа от 18 различни държави – са арестувани. Първоначално са обвинени в пиратство – обвинение, което предизвиква силна международна реакция. По-късно обвинението е променено на хулиганство, но екипажът остава задържан в продължение на няколко месеца. Случаят става известен по целия свят като „Arctic 30“. Милиони хора подписват петиции в подкрепа на задържаните. Десетки държави настояват за освобождаването им. Дори и в България има акция в тяхна защита, в която български активисти окупират бензиностанция на Газпром за няколко часа. Те са арестувани, но благоевградският съд ги освобождава, като се произнася, че каузата, за която се борят, е по-значима от загубите на бензиностанцията. След няколко месеца всички членове на екипажа на Arctic Sunrise са освободени, а през 2014 година Arctic Sunrise се завръща в Амстердам. Днес този случай се смята за една от най-известните мирни природозащитни акции в съвременната история.

Снимка: Грийнпийс България/Тенчо Петков

Кампанията

На 3 септември 2026 г. гигантски банер с посланието „GAS IS A SCAM“ („ГАЗЪТ Е ИЗМАМА“) се появи във водите край българското Черноморие. В акцията се включи емблематичният кораб на „Грийнпийс“ Arctic Sunrise, а организацията отправи предупреждение срещу плановете за нов добив на нефт и газ в българската акватория. Демонстрацията се случва на фона на предстоящите проучвания за добив на нефт и газ в блок „Хан Тервел“ в българската изключителна икономическа зона. Корпорациите, които ще се възползват от концесията, вече са определени, предстои сонарно картиране на морското дъно. С тази акция „Грийнпийс“ – България опровергава налаганите манипулативни твърдения за изкопаемия газ като чисто гориво и източник на приходи за хазната, а за добива му от Черно море – като гарант за енергийна сигурност и евтина енергия. Аргументите срещу нови сондажи са както чисто икономически, така и свързани със защитата на живота в морето.

Собственият газ като евтино гориво е първата илюзия, защото дори находища да бъдат открити и България да започне добив, това няма да намали сметките за енергия на българите. Цените на газа зависят от международните борси и те ще продължат да определят колко плащаме в България за това гориво – дори да е добито в наши води. Единственият истински печеливш в случая ще е концесионерът, който управлява находището.

Делфините

Морските бозайници са сред най-емблематичните видове от биоразнообразието на Черно море. Това са два вида делфини и морска свиня. Въпреки че делфините са силно мигриращи животни и обитават цялото море, през летните и есенните месеци те често се намират в морските защитени зони „Ропотамо“ и „Странджа“. През останалото време мигрират на север или юг в търсене на добри условия за живот. Заради войната и новите проучвания за нефт и газ, както и заради бързото затопляне на водите, делфините в Черно море са подложени на нови, невиждани досега рискове и тяхното поведение с изменя, а оцеляването им става все по-трудно. Все още няма достатъчно научна информация за това как се справят делфините в Черно море с тези нови заплахи.

Като част от мисията си в Черно море Arctic Sunrise се превърна в платформа за научно наблюдение на тези впечатляващи създания – едни от най-интелигентните морски обитатели. Чрез система от хидрофони (водни микрофони) екип от учени ще изследва поведението на делфините по южното българско Черноморие, именно в защитените зони. Колкото повече познаваме обитателите на морето, толкова по-добре можем да ги защитим и да съхраним екосистемите, които поддържат живота – техния и нашия.