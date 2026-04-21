Едно от най-редките цветя в света все по-често се появява близо до Дунав: Защо това е добър знак?

Броят на екземплярите от дунавското лале, едно от най-редките цветя на планетата, нараства в района на Дунавския котел. Освен това. Според Descopera.ro , то се е появило отново на платото Шяну Маре в Румъния.

Рядкото цвете, което отново цъфти по бреговете на Дунав

По-конкретно, Националната горска администрация Ромсилва съобщава за появата на „лалето Казаноу“, което според организацията е едно от най-редките цветя в света. То може да се види в района на Природен парк Железни врата.

Нещо повече, след години на отсъствие, лалето започна да се появява отново дори на платото Чукарулуй Маре.

„Ако се окажете в югозападна Румъния, в окръзите Караш-Северин или Мехединци, потърсете жълта скална перла. Националният парк „Железни врата“ крие едно от най-редките цветя на планетата: лалето Казане (Tulipa hungarica)“, отбелязаха представители на Romsilva във Facebook.

Прочетете също: Кабинетът разреши вземането на вода от Дунав и развърза ръцете на кметовете да ползват общинските язовири

Цветето Tulipa hungarica е открито през 1884 г. от учения Винце Вон Борбах.

Ромсилва пише, че броят на растения нараства и изчислява, че в момента има около 10 000 броя, които оцветяват невероятните Дунавски казани в жълто и това е положителен знак за биоразнообразието.

„Възхищавайте се на това уникално цвете, а ако имате късмета да го видите, насладете му се само, гледайки го, без да го откъсвате“, призовават експертите.

Още интересни факти за Дунав

Делтата на Дунав обхваща площ от 52 000 квадратни километра, включително канали, езера, блата, ливади, върбови горички, дъбови гори и пясъчни плитчини – общо 12 вида биотопи. Това разнообразие от местообитания води до невероятно богатство на дивата природа – тук растат над 1600 вида растения и живеят над 4300 вида животни.

Птиците са водещата животинска група с над 300 вида, повече от половината от които гнездят тук. Специална група се състои от водни и крайводни видове, за които делтата е идеално място за гнездене и зимуване. Те понякога се събират на ята от хиляди по бреговете и водните пътища, особено малкият корморан, от който има над 12 000 двойки.

Делтата е убежище и за редица птици, които са на ръба на изчезване, като белоопашатия орел, малкия креслив орел, розовия пеликан (Pelecanus onocrotalus Linnaeus) и къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus Bruch), червеногушата гъска, пъстрото рибарче и други.

Водите на делтата на Дунав са дом на близо сто вида риби, включително редки видове като атлантическата есетра, белугата и дунавската и черноморската сьомга.

Бреговете на каналите са обрасли с върбови горички, понякога образуващи истински галерии от стари дървета. Тук растат почти всички европейски видове върби, с изключение на северните и високопланинските сортове. По-специално, най-многобройните представителни гори са тези от бяла върба, чуплива върба, сребърна върба, лилава върба и множество други. Бялата топола често е примесена.

Прочетете също: Ще следим замърсяването на Дунав от кораби със система за 4 млн. евро