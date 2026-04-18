Прогноза за времето - 19 април 2026 г. (неделя)

Атмосферното налягане е около средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна. През нощта облачността ще намалее и над повечето райони ще бъде предимно ясно. Само на отделни места до полунощ ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще стихва. Сутринта в котловините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 5°. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след пладне ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по Черноморието - между 15° и 19°, за София – около 20°.

Над планините

Над планините преди обяд, главно в западната половина от страната, ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на места ще има превалявания от дъжд, по най-високите планински върхове и била - от сняг. Ще духа умерен (в масивите от Източна България - и силен) вятър от север-северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

На морето

Над Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само на отделни места след обяд ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в следобедните часове – от югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 19°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 39 мин. и залязва в 20 ч. и 13 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 34 мин.

Луната в София изгрява в 7 ч. и 21 мин. и залязва в 23 ч. и 16 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

Източник: meteo.bg