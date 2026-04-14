Огромни залежи от злато на Антарктида: Кой може да претендира за тях?

Антарктида е като гигантски бял сейф, където може да се намери всичко. Наскоро там беше забелязано гигантско яйце, а сега учените съобщават за огромни запаси от злато, други благородни метали и минерали, които скоро ще бъдат достъпни благодарение на топящите се ледници.

Ледената покривка на Антарктида е останала практически непроменена в продължение на хиляди, ако не и милиони години. Следователно, Антарктида с право може да се счита за „архив“ на нашата планета. Дали златото може да се добива от Антарктида и кой ще го притежава, се обсъжда в списанието Nature Climate Change.

Огромни златни находища, открити в Антарктида

Поради глобалното затопляне, ледниците на Антарктида постепенно ще се топят, разкривайки земни маси, богати на ценни ресурси. Изследователите прогнозират, че до 2300 г. в Антарктида може да се стопи площ с размерите на Пенсилвания.

Учени: Антарктида крие огромни запаси от злато

Това заплашва не само промяна в географията на Земята и неизбежните климатични промени, но и битка за ресурси. Нова „златна треска“ може да избухне в страни, които претендират за метални находища и други ценни ресурси, скрити в леда на Антарктика.

Геофизикът от Калифорнийския университет в Санта Круз, Ерика Лукас, използва авангарден метод за прогнозиране, който отчита изостатичното регулиране - процес, при който земната кора постепенно се издига, докато се отървава от слоеве лед.

Какво се крие под ледовете на Антарктида?

Скрити от погледа под вековните слоеве лед в Антарктида са каньони, долини, планински вериги с угаснали вулкани и микроорганизми. Освен това, Антарктида съдържа богати находища на злато, сребро, мед, желязо и платина, наред с други минерали.

Учените изчисляват всички възможни сценарии за топене на ледниците, а най-лошият сценарий е около 120 000 квадратни километра земя да се стопят до 2300 г. Залежите от благородни метали, по-специално злато, ще бъдат първите, които ще се появят от леда.

Розови скали разкриват тайната на Антарктида: Какво се крие под леда на континента

Кой ще предяви претенции за благородните метали на Антарктика?

Ако Антарктида започне да се топи с толкова бързи темпове, човечеството ще се изправи пред интересни и много опасни времена. Възможно е много държави да са склонни да се борят за ресурси.

Аржентина, Чили и Обединеното кралство вече предявяват претенции към райони, за които се очаква да бъдат сред първите, които ще се разтопят. Това са сектори, за които тези страни исторически са претендирали.

Търговският добив в Антарктида е строго забранен. Разрешени са само научни изследвания. Учените предупреждават, че международните споразумения за Антарктика изтичат само след 22 години и държавите може вече да не са склонни да удължат забраната за добив на континента.

Професорът по международно право Тим Стивънс от Университета в Сидни предполага, че добивът може да не започне, тъй като Антарктида е изключително враждебна среда с екстремни температури и бури. Авторката на изследването, Ерика Лукас, обаче смята, че Антарктида вече няма да бъде „наконсервиран“ континент.

Договорът за Антарктика: Какво представлява?

Договорът за Антарктика е международен договор, подписан на 1 декември 1959 г. във Вашингтон. Той постановява, че Антарктика ще се използва само за мирни и научни цели. Договорът забранява войните и конфликтите за тези територии.

В момента 54 държави са се присъединили към договора, включително Украйна. Ключовите разпоредби на Антарктическия договор включват забрана за военни бази и изпитания на оръжия, свобода на научните изследвания и забрана за териториални претенции. Договорът определя правния режим за приблизително 10% от земната повърхност.

Прочетете също: Мистериозни пирамиди, подобни на тези в Гиза, са открити в Антарктида