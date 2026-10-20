Милиони години в пълен мрак: Цял мистериозен свят се крие под леда на Антарктида

В скорошно проучване учени разкриха какво се крие под антарктическия лед и са открили множество необичайни същества.

Мистериозният свят под леда на Антарктида

Историята на нашата планета е на милиарди години и след стотици години изследвания почти няма места на Земята, където човек не е стъпвал. Най-слабо проучената област, според учените, е концентрирана в Южния океан - именно тук се крият стотици, а вероятно и хиляди все още неизследвани видове, пише Science Focus.

Почти цяла Антарктида, заедно с големи части от околния океан, е скрита под слой лед с дебелина стотици, ако не и хиляди метри. И въпреки това, бавно, но сигурно, това последно неизследвано кътче на Земята започва да разкрива тайните си на човечеството.

В ново проучване учените са използвали авангардни технологии, за да надникнат под огромния леден щит на континента в търсене на едно от най-удивителните открития на планетата: живот, скрит под леда.

През януари 2025 г. огромен фрагмент от ледения шелф „Джордж VI“ се откъсна от Антарктида - учените се възползваха от тази уникална възможност да изследват участък от морското дъно, който преди това беше скрит под слой лед с дебелина 150 метра.

Екип от Института по океанография „Шмит“ използва дистанционно управлявани апарати, спуснати на морското дъно, за да изследва откритата зона. В резултат на това учените успяха да открият изненадващо богата екосистема, която процъфтява въпреки липсата на слънчева светлина в продължение на векове. Сред живите организми на морското дъно те откриха морски гъби и паяци, както и морски анемони и октоподи.

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Но това е само началото. В целия леден континент учените продължават да откриват нови дълбоководни резервоари, потопени в тъмнина – сладководни езера, затворени между ледената покривка и скалната основа на континента. А където има вода, обикновено има и живот.

Според д-р Джон Прискус, професор по екология в Държавния университет на Монтана, той и колегите му са открили, че изглежда има изгубен свят, скрит под леда. Много от подледниковите езера на Антарктида са били изолирани от атмосферата и океаните в продължение на хиляди, а някои може би и милиони години.

Анализът на водни проби от такива езера е показал, че формите на живот, които живеят в тях, са се развили изолирано от останалия свят, а организмите са еволюирали, за да оцелеят в суровите условия под ледената покривка. В същото време учените признават, че са успели да проучат само малка част от скритите антарктически езера. Смята се, че под леда на Антарктида вероятно има около 700 от тях - с други думи, тук е скрит отделен и независим свят.