Две бразилски легенди, играли заедно в Реал Мадрид, ще преследват общата си мечта извън терена

Легендите Роналдо и Роберто Карлош продължават да преследват общата си мечта извън терена. Двамата направиха последната стъпка към това да станат акционери в Интер де Лимейра - скромен клуб, който през следващия сезон ще играе във втората бразилска дивизия. Компания, свързана с двете легенди на "селесао", ще придобие 80% дял в новата корпоративна структура на клуба, известна в Бразилия като "Футболно акционерно дружество" (SAF).

Ново предизвикателство пред бившите съотборници в Реал Мадрид и Бразилия

Страните подписаха споразумението в началото на седмицата, като останалите 20% остават в ръцете на клуба, според испанския вестник "AS". Предприемачът Енрико Амброгини ръководи проекта. В него участват още Роналдо, Роберто Карлош и саудитският принц Абдула бин Саад бин Абдулазиз Ал Сауд. Още през юли Роберто Карлос разкри, че един от останалите партньори е от африкански произход. Наскоро Амброгини определи това като огромен проект, който е напълно различен от всеки друг опит, който Бразилия е имала по отношение на SAF (превръщането на футболен клуб в акционерно дружество).

ОЩЕ: Феномена остави Роналдо извън Топ 5 на най-великите футболисти на всички времена

Търговската група, която ще управлява клуба, планира да инвестира до 76 милиона евро в рамките на 10 години, макар че тази цифра може да се промени в зависимост от това как ще се развива новата структура и доколко ще постига поставените си цели. Още 3,3 милиона евро са заделени за периода 2026-2027 година, като тези средства са предназначени за преструктуриране на клуба и изплащане на дълговете му. На терена целта е завръщане в елитната Серия А.

ОЩЕ: Роналдо се преклони пред величието на Меси: Той е най-добрият играч на всички времена