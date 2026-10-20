Тръмп унижи публично Мелания: "Не знам дали подписът й значи нещо изобщо" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп превърна честването в Белия дом на последната политическа инициатива на Мелания Тръмп в неловък момент за нея, поставяйки под въпрос дали подписът ѝ изобщо има някакво значение и тежест, докато двамата подписваха заедно изпълнителна заповед.

Размяната на реплики дойде, след като първата дама представи нова стратегия за подобряване на здравето на жените, включително специален отдел в Националните здравни институти и работна група в Белия дом, ръководена от Сузи Уайлс и министъра на здравеопазването, за справяне с дългогодишните пропуски в медицинските изследвания.

След като подписа указа на маса пред гости в Розовата градина, Тръмп реши, че процедурата е финализирана. В този момент обаче съпругата му също поиска химикалката с намерението да се подпише. Тръмп й подаде папката с обяснението "Не знам дали подписът й значи нещо изобщо".

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Коментарът предизвика неловки реакции от страна на някои гости, а Мелания посрещна думите му в усмивка. "Разбира се, че значи", заяви тихо тя, след което направи уточнението: "Твоят е най-важният".

Според медии това беше неловък момент, предвид работата, която Мелания споделя, че е положила, за да превърне инициативата в реалност.

Новата изпълнителна заповед на Тръмп беше подобна на програма от ерата на Байдън, прокарана от тогавашната първа дама Джил Байдън.

Въпреки това Мелания лобира пред съпруга си да действа по отношение на женското здраве и организира работни сесии с лекари, федерални здравни служители и други експерти, за да помогне за оформянето на плана.

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Говорейки в Розовата градина, първата дама изложи визията си за „нов стандарт за женското здраве в Америка“, подчертавайки необходимостта от модернизиране на грижите, запълване на пропуските в научните изследвания и ускоряване на разработването на лечения и медикаменти.