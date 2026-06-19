Заплахата от унищожително земетресение: Мегаразлом в САЩ достигна най-високото си напрежение от 1000 години

Опасенията на учените от унищожително земетресение стават все по-сериозни, след като разломът Сан Андреас достигна най-високото си ниво на напрежение от 1000 години.

Какво се случва с мегаразлома Сан Андреас

Опасенията от голямо земетресение, толкова мощно, че би опустошило цяла Калифорния, достигнаха нови висоти след обезпокоително откритие под най-опасния разлом в Съединените щати. Наблюденията показват, че разломът Сан Андреас е достигнал най-високото си ниво на напрежение от 1000 години, според Daily Mail.

Откритието е направено от учени от Съединените щати и Швейцария, а екипът заявява, че са изминали повече от 160 години от последното голямо освобождаване на енергия върху гигантския разлом. Разломът Сан Андреас е разлом с дължина приблизително 1300 километра, който се простира под голяма част от Калифорния, покрай Лос Анджелис на юг и Сан Франциско на север и се свързва с няколко други големи разлома, най-известният от които е разломът Сан Хасинто близо до Лос Анджелис.

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Според Лилиан Бъркхард от Хавайския университет в Маноа, сеизмичното напрежение в южния край на разлома Сан Андреас е станало толкова интензивно, че разкъсването може да се разпространи по двете разломни линии. Очаква се това в крайна сметка да доведе до голямо земетресение.

Учените обаче не твърдят, че голямо земетресение е неизбежно. Въпреки това, подобно мащабно сеизмично събитие е вероятно и би засегнало гъсто населени райони, включително Лос Анджелис, Сан Бернардино, Ривърсайд и долината Коачела.

Заслужава да се отбележи, че предишни проучвания на разлома Сан Андреас и други калифорнийски разломи са заключили, че вероятността от голямо земетресение с магнитуд над 6,7 по скалата на Рихтер през следващите две десетилетия е 99%. Междувременно, Американската геологическа служба прогнозира, че такова голямо сеизмично събитие би довело до стотици смъртни случаи, десетки хиляди наранявания и щети за 200 милиарда долара.

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Изследователски екип е установил, че напрежението, известно още като натрупано налягане, върху южната част на разлома Сан Андреас сега е по-високо от всякога през вековете в определена точка, наречена южен разлом Мохаве, близо до прохода Кахон. Колкото по-голямо е това натрупано напрежение, толкова по-голяма е вероятността заключен участък внезапно да се освободи, освобождавайки енергия чрез земетресение.

В момента напрежението върху този ключов участък от разлома Сан Андреас е 2,8 MPa, което е равно или по-високо от нивото, типично за големи земетресения през последното хилядолетие. Данните показват, че напрежението върху съседния разлом Сан Хасинто е дори по-високо – 3,6 MPa, най-високото в цялата 1000-годишна история на изследването.

Учени са разработили компютърен модел, който симулира натрупването и освобождаването на напрежение в разломните системи Сан Андреас и Сан Хасинто в Южна Калифорния. Моделът се основава на приблизително хиляда години геоложки данни, включително радиовъглеродно датиране на изместени седименти и анализ на дървесни пръстени.

Чрез моделиране на исторически процеси до наши дни, изследователите изчислили колко напрежение би могло да се е натрупало в разломите в момента.

Една от ключовите области на изследването е районът на прохода Кахон, където се пресичат две големи разломни системи. Според учените тази зона може да действа като своеобразен „портал за земетресения“: понякога тя предотвратява разпространението на голямо земетресение от един разлом към друг, а понякога, обратно, позволява му да го пресече.

Едно от най-важните открития на изследването е предположението, че при определени условия проходът Кахон може да причини едновременно разкъсване на разломите Сан Андреас и Сан Хасинто при едно земетресение.

Проучването показва, че стресът, който обикновено би се освободил от големи земетресения, продължава да се натрупва за дълги периоди от време и сега може да е достигнал безпрецедентни нива.

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