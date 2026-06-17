Най-лошото Ел Ниньо в историята започна: 20 града, които ще бъдат най-силно засегнати от бедствията

Изследователи от Оксфордския университет анализираха климатичните рискове, пред които са изправени стотици населени райони по света поради бързо покачващите се температури на океаните. Те стигнаха до заключението, че образуването на така нареченото супер Ел Ниньо скоро ще доведе до катастрофални горски пожари и масивни наводнения в най-слабо подготвените страни. Изданието LADbible пише за това.

Глобални въздействия и температурни рекорди

Националната океанска и атмосферна администрация предупреди за 63 процента вероятност температурите на океана да се повишат с 2 градуса над нормалните. Тези аномални температури са основният фактор, който превръща едно нормално природно явление в безпрецедентно супер Ел Ниньо с огромна разрушителна сила.

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Експерти от Оксфордския университет съставиха класация на 220 града по света, за да оценят истинската им климатична уязвимост и разкри кои 20 от тях са най-уязвими. Научният анализ взе предвид не само прякото въздействие на екстремните горещини, но и демографските и социално-икономическите рискови фактори.

Водещият автор на изследването, Нетми Джаяратне Карияуасам, подчертава значението на всеобхватния подход за оценка на подобни глобални заплахи. Той отбелязва, че екстремните горещини, съчетани с регионални ограничения, представляват изключително сериозна заплаха.

„Тази комбинация може значително да увеличи риска от топлина и в някои случаи да има животозастрашаващи последици“, отбелязва специалистът.

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Най-уязвимите градове и континенти

Проучването установи, че гъсто населените мегаполиси в Южна и Югоизточна Азия, както и африканските страни, са най-застрашени. Учените са идентифицирали 20 града, които биха могли да бъдат сериозно засегнати от това опустошително климатично явление.

Сред най-уязвимите населени места са иракските градове Басра и Багдад, Кесон Сити във Филипините и Файсалабад и Хайдерабад в Пакистан. Жителите на големи индийски градове като Ахмедабад, Нагпур, Мадурай, Бхопал и Канпур са изложени на значителен риск.

Африканският континент е представен в тази тревожна класация от Бамако, Мали; Конакри, Гвинея; и нигерийските градове Лагос, Ибадан, Порт Харкорт и Кадуна. Други региони в списъка включват Баранкиля, Колумбия; Бандунг, Индонезия; Хо Ши Мин, Виетнам; и Порт о Пренс, Хаити.

Бъдещият мост и необходимостта от адаптация

Авторите на научния труд предупреждават, че горещите вълни стават все по-чести и продължителни в световен мащаб. Подобни екстремни метеорологични условия стават причина за повишена смъртност, разпространени инфраструктурни смущения и огромни икономически загуби.

В момента повече от половината от населението на света живее в силно урбанизирани райони. Експертите прогнозират, че до 2050 г. този дял ще се увеличи до приблизително 67%, превръщайки мегаполисите в критични за климата горещи точки.

Съавторът на изследването Хесус Лизана вярва, че тяхната работа ще бъде мощен инструмент за бързо идентифициране на региони, нуждаещи се от помощ. Правилната подготовка и ранната адаптация могат да спасят цели градове от неизбежни катастрофални последици.

„Това предоставя първата глобално хармонизирана и директно сравнима оценка на риска от градска топлина в градовете по целия свят“, обяснява ученият.

Също така експертите посочват мащабните наводнения, обилните снеговалежи, опустошителните горски пожари и широко разпространените щети по кораловите рифове като основни последици от климатичния феномен Ел Ниньо. Глобалното нарушаване на метеорологичните модели също така представлява сериозен риск за световната продоволствена сигурност, тъй като недостигът на реколтата неизбежно ще доведе до недостиг на стоки и рязко покачване на цените.

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