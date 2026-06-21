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Числата не лъжат: Европа има излишен капацитет за чисти технологии

21 юни 2026, 17:12 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Числата не лъжат: Европа има излишен капацитет за чисти технологии

Европейските производители вече разполагат с достатъчен капацитет, за да задоволят вътрешното търсене на чисти технологии, включително вятърни турбини, електромобили и термопомпи, сочи доклад на енергийния аналитичен център Ember. Производството на вятърни турбини и електромобили през 2025 г. е било почти двойно по-голямо от броя на инсталираните или продадените в цяла Европа, докато производственият капацитет за термопомпи е надвишавал търсенето три пъти, цитира БТА обобщените данни в доклада.

Резултатите сочат, че индустриалната база на континента в областта на чистите технологии е по-силна, отколкото обикновено се приема.

Числата

Европейският износ на вятърни турбини и електромобили е надхвърлил 30 млрд. евро (34,6 млрд. долара) миналата година.

Само електромобилите са намалили потреблението на петрол с над 10 млрд. литра, спестявайки около 4,1 млрд. евро разходи за внос.

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Снимка: Getty Images

Зависимостта от изкопаемите горива

Въпреки тези постижения Европа остава „силно зависима от пазарите на изкопаеми горива“, се посочва в доклада. Около 85 процента от доставките на изкопаеми горива в блока се внасят от страни извън Европейския съюз, което прави енергийните разходи и икономическата стабилност уязвими към външни пазарни сътресения.

Ember изчислява, че рязкото повишение в цените на изкопаемите горива, наблюдавано през първите месеци на войната в Иран, са увеличили енергийните разходи на Европа с 18,5 млрд. евро.

Европейската комисия неотдавна заяви, че разходите на блока за внос на изкопаеми горива са се увеличили с 47 млрд. евро през първите 100 дни от конфликта.

В доклада се посочва, че по-широката електрификация би могла да намали зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива и да подобри както енергийната сигурност, така и достъпността на енергията.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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