Повече от 500 мистериозни земетресения са регистрирани под Антарктида - учените са озадачени

Изследователи са регистрирали стотици мистериозни трусове дълбоко под Антарктида, които, от геологична гледна точка, не би трябвало да се случват там.

Земетресенията под Антарктида, които озадачиха учените

Учени от САЩ и Испания са идентифицирали над 500 дълбоки земетресения дълбоко под Антарктида. Регионът не пресича границите на тектоничните плочи, които обикновено причиняват триене, предизвикващо земетресения, така че от геоложка гледна точка трусове просто не би трябвало да се случват там, съобщава Science Alert.

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Вместо това, дълбоката сеизмична активност възниква, когато по-меките, по-топли скали нагряват и деформират твърдата, крехка кора отдолу. Резултатите от ново проучване обаче показват, че тези вътрешноплотни земетресения наистина се случват дълбоко под Антарктида. Между другото, това е в съответствие с други мистериозни огнища на сеизмична активност на места като Афганистан, Мароко и Румъния.

Според учените, вътрешноплотните земетресения оспорват традиционната парадигма на тектониката на плочите, която приема, че вътрешните области на плочите би трябвало да претърпяват малка деформация. Авторите отбелязват, че земетресенията на междинни дълбочини във вътрешноплотните среди са още по-трудни за обяснение, тъй като високите температури и налягане в горната мантия не са благоприятни за крехко разрушаване.

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По време на проучването учените събрали данни от 49 сеизмични мониторингови станции в Източна Антарктика. След това екипът използвал метод, базиран на изкуствен интелект.

Чрез анализ на по-бързи първични вълни (p-вълни), които се разпространяват през всякакъв материал, и по-бавни вторични вълни (s-вълни), които се разпространяват само през твърди, а не разтопени скали, учените успяха да открият скални пукнатини и да определят точно местоположението им. В резултат на това те откриха 510 вътрешноплотни земетресения, концентрирани под ледника Дейвид на дълбочина от 100 до 150 километра. Локалните магнитуди на тези земетресения варираха от 1,6 до 3,5 – казано по-просто, трусовете са били относително слаби.

Нови данни потвърждават, че Антарктида не е толкова сеизмично спокойна, колкото се смяташе преди. Но какво причинява тези земетресения? Според екипа, въпреки че регионът не е разположен на границата на тектонични плочи, той е разположен близо до литосферна граница, където се срещат две скални плочи с различна плътност. По-конкретно, това е дебелата, студена Източноантарктическа плоча и по-тънката, по-гореща Западноантарктическа плоча.

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Междувременно стана ясно, че подводен робот, изпратен под ледения шелф Дотсън в Западна Антарктика, е открил странен скрит пейзаж, издълбан в леда отдолу, след което е изчезнал мистериозно под същия замръзнал шелф по време на мисията си за връщане.

Подводницата, наречена Ран е картографирала тераси, канали, разширени пукнатини и капковидни ями, които спътниците не могат да видят от космоса.

„Тези открития са значителни, защото бъдещето на Антарктида може да се реши в долната част на ледения шелф. Картите на Ран показват, че топенето не се случва в един прост, равномерен слой. Вместо това, топлата океанска вода прорязва леда по различни начини, в зависимост от теченията, пукнатините и скритите канали, което означава, че някои компютърни модели може все още да пропускат важни детайли“, споделят учените, работещи по този проект.

„Ран“ е автономно подводно превозно средство, яркооранжева роботизирана подводница, проектирана да действа там, където хората и конвенционалните плавателни съдове не могат. По време на експедицията през 2022 г. тя е изминала близо 1000 километра под ледения шелф Дотсън и е проникнала на 17 километра в тъмна кухина под плаващия лед.

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