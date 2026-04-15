Британски медиен гигант готви мащабни съкращения

Би Би Си планира да съкрати 2000 работни места, опитвайки се да намали разходите си с 10 на сто през следващите три години, съобщиха източници, цитирани от ДПА. Служителите са били информирани за предстоящите съкращения по време на конферентна връзка, без да бъдат предоставени подробности кои звена ще бъдат засегнати.

Очаква се това да бъде най-мащабният кръг от съкращения в Би Би Си от близо 15 години. Процесът съвпада с предстоящото встъпване в длъжност на бившия ръководител в Google Мат Бритин, който трябва да поеме поста генерален директор през следващия месец.

Още през февруари британската медия обяви планове за намаляване на разходите със стотици милиони британски лири в рамките на тригодишен период на фона на продължаващ финансов натиск. Медийната корпорация посочи тогава, че цели да съкрати около 10 на сто от разходите си до 2029 г., без да уточнява кои дейности и услуги ще бъдат засегнати.

