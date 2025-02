"Hot Tub": Как обясниха от Apple първото порно приложение за iPhone?

Компанията "Apple" изрази загриженост относно „риска за безопасността“, свързан с Hot Tub - първото порно приложение за iPhone, което технологичната компания беше задължена да пусне от Европейската комисия. Припомняме, че приложението стартира на 4 февруари т.г., а от Apple заявиха, че историческите правила за цифровите технологии в ЕС са позволили на порнографското приложение Hot Tub да се появи на нейните телефони чрез алтернатива на App Store, който дълго време беше строго защитаван от компанията като единствения портал за цифрово съдържание, което може да се появи на нейните устройства.

Така за първи път в почти 20-годишната история на iPhone някои европейски потребители ще могат да имат достъп до порнография по-удобно от всякога, но с тази достъпност идва и загрижеността за опасностите, свързани с нея, особено за децата. Покойният основател на Apple Стив Джобс заяви през 2010 г., когато беше главен изпълнителен директор на технологичната компания, че е „морална отговорност“ на Apple да не допуска порнография в iPhone.

Още: НАП търси 14 млн. лева от автори на съдържание за възрастни

Hot Tub позволява на потребителите да възпроизвеждат видеоклипове от популярни сайтове за възрастни като Pornhub и XHamster. От Apple заявиха пред Newsweek, че приложението съдържа „тийнейджърски“ канал, който включва съдържание от Pornhub.

През 2022 г. Европейският съюз (ЕС) прие Закона за цифровите пазари (DMA), който отчасти изискваше от Apple да позволи на потребителите да изтеглят приложения от алтернативни магазини за приложения, като AltStore PAL, който е достъпен само в Е и е съоснован от Testut и Shane Gill, който отговаря за дейността на магазина за приложения.

Снимка: iStock

Според описанието на приложението то е „първото одобрено от Apple порно приложение“. Apple се противопостави на тази характеристика, като заяви в изявление, споделено с множество медии, включително Newsweek: „Ние със сигурност не одобряваме това приложение“.

Още: Официално: В социалната мрежа X вече може да се пуска порно и еротика

„Дълбоко сме загрижени за рисковете за безопасността, които приложенията за хардкор порнография от този тип създават за потребителите в ЕС, особено за децата. Това приложение и други като него ще подкопаят доверието на потребителите и увереността в нашата екосистема, за която работихме повече от десетилетие, за да я направим най-добрата в света“, се казва в изявлението на Apple, цитирани от vesti.bg.

iPhone turns 18 this year, which means it’s finally old enough for some more ~mature~ apps… Introducing Hot Tub by @C1d3rDev , the world’s 1st Apple-approved porn app! Try it now on AltStore PAL — just in time for the season of love ❤️ Source: https://t.co/81ja9rSpCR pic.twitter.com/VW37rb6K5h

Технологичната компания добави: „Противно на неверните твърдения, направени от разработчика на пазара, ние със сигурност не одобряваме това приложение и никога не бихме го предложили в нашия App Store. Истината е, че сме задължени от Европейската комисия да разрешим разпространението му от оператори на пазари като AltStore и Epic, които може да не споделят нашата загриженост за безопасността на потребителите.“

Apple заяви пред Newsweek, че е изразила загриженост за Hot Tub пред Европейската комисия през декември 2024 г. Технологичната компания заяви, че комисията не е споделила никакви възражения срещу приложението.

Тим Суини, основател и главен изпълнителен директор на Epic Games, която финансира AltStore PAL, написа в X, бивш Twitter: „Противно на невярното изявление на Apple, в магазина на Epic Games не се предлага това приложение, не се предлагат никакви порнографски приложения и никога не са се предлагали порнографски приложения. Apple е изключително неискрена, като атакува Европейския съюз тук. В App Store за iOS се намира приложението Reddit, което осигурява достъп до огромни количества порнография. Apple знае това, разрешава го и дава на Reddit рейтинг 17+ (!!!) и награда „Избор на редакторите“,“ пише Суини в публикация в X от вторник.

iPhones Get Their First-Ever Porn App, But Not for Everyone!



Hot Tub, the first porn app for iPhones, is now available in the EU. While Apple is against it, an alternative app store has approved its launch. pic.twitter.com/o1NJiXT1rZ