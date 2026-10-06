Волгоградската рафинерия е аут заради украинските дронове

Волгоградската петролна рафинерия е спряла напълно работа, след като беше ударена тежко при украинска атака с далекобойни дронове на 2 октомври, предаде Ройтерс. Новинарската агенция потвърждава данните от украински мониторингови канали още отпреди 4 дни - че са ударени преработвателни мощности, а без тях предприятието не може да продължи да работи.

Още: Украйна удари най-големия център за горива в Русия и Европа. Пламна знаково руско имение. Трета руска атака по Южния мост в Киев (ВИДЕО)

Рафинерията е собственост на "Лукойл" (ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка ООД). Тя е една от най-големите рафинерии в Русия, специализирана в производство на горива и смазочни материали. Номиналният ѝ капацитет на преработка е приблизително 14,8–15,7 милиона тона петрол годишно (приблизително 5% от общото рафиниране на петрол в Русия). Предприятието произвежда моторни бензини (включително високооктанови), дизелово гориво, авиационен керосин (реактивно гориво), мазут и битум.

Буквално в края на миналата седмица Украйна обяви, че вече 51% от руския капацитет за рафиниране на суров петрол и производство на петролни продукти към момента е извън строя - всичко това заради точните украински далекобойни удари.

Още: Украинските удари върнаха преработката на петрол в Русия до нивата отпреди 20 години