23-тонна част от космическа ракета ще падне от небето

Модулът Mengtian, на който ще се извършват научни експерименти, беше изстрелян с китайска ракета Long March 5B. Основната степен на ракетата е дала на модула последен тласък в орбитата на Земята, преди да се отдели.

За разлика от повечето съвременни ракети, които са проектирани да се спуснат в отдалечена част на Тихия океан, Long March 5B лети в собствена орбита около Земята. Сега ракетата е напът отново да се спусне в атмосферата – събитие, наречено повторно влизане – и да падне на Земята в петък или в събота.

Никой не знае къде ще падне ракетата и никой не я контролира. Но според експерти вероятността космически отломки да ви паднат на главата е изключително малка

Експертите могат само да прогнозират каква част от корпуса на ракетата Long March, което е приблизително с размерите на 10-етажна сграда, ще се удари в Земята. Част от нея вероятно ще изгори, докато се движи през атмосферата, но тялото корпусът на ракетата е твърде голям, за да се разпадне напълно. Правилото е, че 20 до 40 процента от масата на голям обект ще оцелее при падането през атмосферата, казват експерти от Aerospace Corporation.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 12:24 UTC ± 4 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9Lh3tes pic.twitter.com/gs8WqAnSS4