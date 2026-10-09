Американските сателити, които са следили заплахата от Трета световна война, вече не работят

Космическите сили на САЩ изведоха от експлоатация последните два спътника от секретна отбранителна програма, започнала преди 56 години.

Американските сателити от секретна отбранителна програма, започнала преди 56 години

В края на 1970 г. американските военни изстрелват първия от серия спътници, предназначени за откриване на изстрелвания на ядрени ракети от СССР. До 2007 г. в Космоса са изстреляни 23 секретни спътника. До септември 2026 г. последните два апарата продължават работата си на много голяма височина над Земята. Сега Космическите сили на САЩ завършват програма, започнала още по време на Студената война. Последните два спътника са прехвърлени в „космическото гробище“, пише изданието Gizmodo.

Космическите сили на САЩ обявиха края на Програмата за подкрепа на отбраната (DSP). Това означава, че сателитната група, която по време на Студената война е служила като система за ранно предупреждение за изстрелвания на ядрени ракети от СССР, е прекратила работата си. Последните два сателита от тази група, които са работили до септември тази година на височина от 35 888 километра, са преместени в по-висока орбита, така нареченото „космическо гробище“.

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Сателитите DSP бяха оборудвани с инфрачервени сензори, които можеха да откриват интензивното топлинно излъчване от ядрени балистични ракети. Секретните спътници сканираха земната повърхност около шест пъти в минута за признаци на изстрелвания на ракети.

След края на Студената война, американските военни използваха DSP спътници по време на военни конфликти, за да откриват изстрелвания на ракети, например по време на операция „Пустинна буря“ през 1990–1991 г. Тези спътници бяха използвани и за откриване на признаци на природни бедствия, като вулканични изригвания и горски пожари.

От края на 1970 г. до 2007 г. американските военни изстреляха в орбита 23 DSP спътника. Всеки следващ космически кораб беше подобрена версия на предишния. Например, първите спътници тежаха около 900 кг и имаха 2000 инфрачервени сензора на борда. Последните спътници тежаха почти 2400 кг и имаха 6000 инфрачервени сензора на борда. Освен това, тези спътници можеха да работят повече от 12 години, докато първите устройства на секретната група работеха една година.

След 2007 г. американските военни започнаха разработването на ново поколение инфрачервени спътници за ранно откриване на изстрелвания на ядрени ракети. Първата партида спътници от космическата инфрачервена система беше изстреляна през 2011 г., а изстрелването на още по-нови надземни персистиращи инфрачервени спътници от следващо поколение е планирано за 2027 година.