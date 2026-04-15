Астрофизици откриха "Кръста на Айнщайн" и останаха шокирани от това, което видяха в него

Астрофизици от университета Рутгерс (САЩ) откриха рядък "Кръст на Айнщайн" по време на работата си, но този път изображението е необичайно, според Phys.Org. Изданието допълва, че учените са остнали шокирани от откритието си.

"Кръстът на Айнщайн" е известен като рядка космическа конфигурация, при която светлината от далечна галактика се пречупва от гравитацията на галактиките пред нея, образувайки четири изображения.

"Но допълнително изображение в този кръст на Айнщайн сочи към "нещо необичайно“, което се оказа масивен, скрит ореол от тъмна материя", отбелязва Phys.Org.

В публикацията се добавя, че тъмната материя съставлява по-голямата част от материята във Вселената, но тя не може да бъде видяна директно.

"Знаем за съществуването му само заради начина, по който влияе на това, което виждаме, например как пречупва светлината от далечни галактики. Това откритие ни дава рядка възможност да изучим подробно тази невидима структура", казва Андрю Бейкър, изтъкнат професор в катедрата по физика и астрономия в Училището по изкуства и науки и съавтор на изследването.

В същото време, първата стъпка към това откритие е направена във Франция.

"Бяхме шокирани. Приличаше на кръст, а в центъра беше това изображение. Знаех, че никога преди не бях виждал нещо подобно", казва Пиер Кокс, френски астроном, директор на изследванията във Френския национален център за научни изследвания и водещ автор на изследването, който пръв откри аномалията в данните от радиотелескопите Northern Extended Millimeter Array (NOEMA) във Френските Алпи.

Изследователи са изучавали далечна прашна галактика, наречена HerS-3. Използвайки NOEMA и Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в Чили, те са наблюдавали, че светлината от HerS-3 е разделена на пет изображения вместо на четири. Първоначално учените са смятали, че това може да е грешка в данните, но петото изображение е запазено.

„Опитахме се да се отървем от него. Мислехме, че е проблем с устройството. Но беше истинско“, добавя Кокс.

Учените също така прогнозират, че бъдещи наблюдения биха могли да разкрият други характеристики, като например изтичане на газ от галактиката. Ако тези прогнози бъдат потвърдени, това би предоставило мощна подкрепа на техните модели.

"Това е фалшифицируемо предсказание. Ако погледнем и не го видим, ще трябва да се върнем отначало. Така работи науката", отбелязва астрофизикът Чарлз Кийтън.

