Идеята за човешко раждане извън Земята става все по-популярна с плановете за колонизация на Луната и Марс, но ново проучване показва, че зачеването в Космоса може да е много по-трудно, отколкото се смяташе досега. Това се посочва в статия на dailymail с позоваване на учени от университета в Аделаида.

Възможно ли е зачеването и раждането на деца в Космоса?

Учените са открили, че в условия на микрогравитация сперматозоидите губят способността си да се движат правилно, което значително намалява шансовете за оплождане. Според автора на изследването д-р Никол Макферсън, гравитацията играе ключова роля в „навигацията“ на сперматозоидите в репродуктивната среда.

„За първи път показахме, че гравитацията е важен фактор за способността на сперматозоидите да се движат към яйцеклетката. В условия на микрогравитация значително по-малко клетки намират правилния път“, обяснява тя.

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Как е проведено изследването? Като част от експеримента, учените са използвали проби от човешка семенна течност, както и от животинска такава (мишки и прасета), които са били поставени в специално устройство, симулиращо безтегловност.

Сперматозоидите преминавали през лабиринт, който пресъздава женския репродуктивен тракт. В резултат на това те се „губели“ много по-често, отколкото при нормални условия.

Симулацията показва следните резултати: броят на успешните оплождания е намалял до 30%; след само 4-6 часа в микрогравитация, ефективността рязко спада;

Продължителното излагане на такива условия може да забави развитието на ембриона. Освен това, в някои случаи броят на клетките, необходими за образуването на плод в ранните етапи, е бил намален. Въпреки предизвикателствата, изследователите са открили потенциален начин за частично компенсиране на негативните ефекти от безтегловността. Добавянето на хормона прогестерон е помогнало на сперматозоидите да се ориентират по-добре.

Това вероятно се дължи на факта, че този хормон се отделя естествено от яйцеклетката и служи като вид „навигационен сигнал“.

Експертите отбелязват, че половият акт е физически възможен в Космоса, но е съпроводен с редица трудности - от намалено либидо до проблеми с физиологията. Най-големите рискове са свързани с бременността. Ефектите от радиацията и микрогравитацията върху развитието на плода все още са слабо проучени и някои проучвания показват риск от вродени аномалии.

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Въпреки предизвикателствата, учените не изключват възможността за размножаване в Космоса в бъдеще. В ново проучване някои ембриони са се развили нормално дори в суровите условия.

Учените подчертават: разбирането на ефектите на микрогравитацията върху размножаването е от решаващо значение за дългосрочни космически мисии и създаването на колонии на други планети.

В частност, през следващите десетилетия човечеството планира завръщане на Луната и първите пилотирани мисии до Марс, така че въпросът за раждането на деца извън Земята е на път да премине от теория към практически експерименти.

Междувременно китайски учени изстреляха изкуствени човешки ембриони в орбита, за да тестват възможността за размножаване в космоса. Очаква се уникалният експеримент на космическата станция Тиенгун да покаже как безтегловността влияе върху ранното развитие на клетките. Това доближава човечеството до появата на първите космически бебета, съобщава „Дейли Мейл“.

С този експеримент Китай стана първата страна в света, която изпрати изкуствени човешки ембриони в орбита. Те бяха доставени до космическата станция Тиангун от товарната мисия Тианчжоу-10 в нощта на 11 май. Ембрионите се развиваха в орбита в продължение на пет дни на височина около 450 км над Земята, след което бяха замразени за по-нататъшен анализ.

След завръщането си на Земята, учените планират да сравнят развитието на тези ембриони с тези, отглеждани в земни условия, за да помогнат да се определи дали космическата среда влияе върху човешкия репродуктивен капацитет. Изследването е важна част от плановете на Китай за установяване на постоянно човешко присъствие в космоса.

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