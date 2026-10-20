Астрономи откриха свръхнова, която е избухнала в ранната Вселена

Космическият телескоп Уеб откри потенциална свръхнова, която е избухнала, когато Вселената е била на около 1 милиард години, което е около 7% от сегашната ѝ възраст.

Астрономите смятат, че са открили свръхнова в ранната Вселена. Това е първият път, когато изключително далечна потенциална свръхнова е открита без помощта на гравитационно лещиране, ефект, който усилва светлината на много отдалечени обекти. Изследването е публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.

Откритието на астрономите

Свръхновите в ранната Вселена предоставят поглед към живота и смъртта на масивни звезди, когато галактиките са били млади и Космосът все още не е бил изпълнен с много тежки химични елементи. Астрономите са особено заинтересовани от свръхновите, експлозиите на масивни звезди в края на техния живот, които са се случили, когато Вселената е била на около 1 милиард години. Това означава, че светлината от експлозията е изминала почти 13 милиарда светлинни години и е била изместена към червения край на електромагнитния спектър, превръщайки се в инфрачервено лъчение.

Само една свръхнова е била открита на разстояние от почти 13 милиарда светлинни години от нас - SN Eos. Но тя е била открита с помощта на гравитационно лещиране, когато гравитацията на по-близък клъстер галактики значително е усилила светлината му. Сега астрономи, използващи космическия телескоп Webb, са открили потенциална свръхнова на приблизително същото разстояние. Въпреки че този обект все още е кандидат за свръхнова, светкавицата е наречена AT 2026abck. Но характеристиките на обекта показват, че може да е много ярка свръхнова от тип II.

Проучването установи, че обектът има температура над 16 500 градуса по Целзий и радиус около 46 пъти разстоянието от Земята до Слънцето. Учените смятат, че експлозията на свръхнова е станала 4 до 10 дни (в собствената отправна система на обекта) преди да бъде открита. Астрономите никога преди не са били в състояние да наблюдават свръхнова толкова скоро след експлозията на звезда.

Свръхновите от тип II възникват, когато масивна звезда загине при мощна експлозия, след като ядрото ѝ бързо се свие. Ако обектът е звездна експлозия, свръхновата е много по-гореща и по-ярка от типичната свръхнова от тип II, казват учените.

Астрономите са установили, че потенциалната свръхнова е възникнала в галактика с маса от около 6 милиарда слънчеви маси, която е много по-малка от Млечния път. Но тази галактика формира звезди много по-бързо, отколкото е била по това време в историята на Вселената. В същото време тази галактика е много различна от тази, в която е открита свръхновата SN Eos.

Учените ще продължат да наблюдават този обект, за да определят със сигурност дали е свръхнова или друг източник на светлина.

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