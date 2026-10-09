Какво може да е това: Облак с дължина 1800 км на Марс противоречи на законите на физиката

В южното полукълбо на Марс почти всяка сутрин се появява облак с дължина от 1600 до 1800 км, който след това бързо изчезва. Той се нарича AMEC (Arsia Mons Elongated Cloud). Всички известни физически принципи на земните метеорологични явления са в пълно противоречие с поведението на този облак. Това съобщава изданието Sci.News.

Мистериозният облак на Марс

Екипът от изследователи се опитал да моделира образуването на AMEC и се сблъскал с проблем: конвенционалните механизми за образуване на облаци не работят в случая. Затова учените добавили към модела процеси, които обикновено се считат за чисто теоретични.

Водещият автор Хорхе Ернандес-Бернал от Сорбоната и CNRS обясни, че за да се появи AMEC в симулацията, е необходимо да се вземе предвид така наречената „екзотична“ физика, описана в учебниците, но обикновено не се счита за реалистична за планетарни атмосфери.

Когато тези процеси бяха включени в изчисленията, облакът в модела започна да се държи по същия начин, както при наблюденията на Mars Express: той се образува сутринта, бързо се разтяга на хиляди километри и се разсейва след това.

На нашата планета орографските облаци се образуват, когато водните пари кондензират в ледени кристали, които се образуват около малки атмосферни частици, като например прах. Въпреки че Марс има много прах в атмосферата си, този механизъм не работи там. Водните пари на Червената планета се превръщат директно в ледени кристали без участието на атмосферни частици.

Прочетете също: Учени: Земята и Марс са имали един и същ „прародител“, но са се образували по съвсем различен начин

Наскоро учените успяха да разгадаят една от мистериите на Марс. Южният полярен регион на Червената планета е обагрен в необичайни цветове - от розови до лилави петна. Учените успяха да разгадаят тази мистерия и да обяснятг как вулкани, замръзнал въглероден диоксид и прах са създали този пейзаж.

Марс е наричан Червената планета заради нюансите на окисленото желязо – повърхността му е богата на червеникави, охра, кафяви и бежови тонове, но изображенията на южния полярен регион разкриват розови, лилави и червени вихрушки. Особено впечатляваща е структурата Tiles Rupes – ледена скала с високи над километър. Името се отнася до митичната северна земя и латинската дума за „скала“.

Причината за образуването на тези многоцветните области се крие в различни фактори: тъмните материали са отложени от вулканична маса, която съдържа минерали като оливин и пироксен, подобни на тези, открити в земната мантия. Светлосините зони са замръзнал въглероден диоксид, който се запазва дори през пролетта, а част от южната полярна шапка никога не се топи. Лилавият оттенък, доближаващ се до цвета а боровинка, се дължи на смес от прах и скреж. Начинтът, по който тази област изглежда, се променя през деня, в зависимост от осветлението, праховите частици във въздуха и разположението на ледените и праховите петна.