Учени: Кометата ATLAS промени химичния си състав след приближаването си до Слънцето

Учени от Института за космически науки Кояма (Япония) използваха телескоп, за да запишат трансформацията на междузвездната комета 3I/ATLAS, докато тя преминаваше покрай Слънцето. Това съобщава изданието Space.com.

Промяна в състава на кометата ATLAS

3I/ATLAS е третият обект, открит в Слънчевата система, който е възникнал около друга звезда. Той предлага на изследователите рядка възможност да изучават суровините, които са съществували в далечни звездни системи по време на формирането на планети, астероиди и комети.

Наблюденията са направени с помощта на 8,2-метровия оптично-инфрачервен телескоп Subaru, разположен на върха на вулкана Мауна Кеа в Хавай.

„Чрез прилагане на наблюдателните и аналитичните техники, които разработихме, изучавайки кометите от Слънчевата система, към междузвездни обекти, сега можем директно да сравняваме комети, произхождащи както от Слънчевата система, така и от други обекти, и да изследваме разликите в техния състав и еволюция“, казва ръководителят на екипа Йошихару Шинака от Института за космически науки Кояма.

Изследователите анализирали цветовете на комата на 3I/ATLAS – газовият облак, обграждащ ядрото на кометата. Използвайки тези данни, те оценили съотношението въглероден диоксид към вода около междузвездния обект. Те са установили, че това съотношение се е променило значително след най-близкото приближаване на кометата до Слънцето на 29 октомври 2025 г. Това показва, че химичните процеси в обекта не са статични.

Откритите промени дадоха на учените представа за вътрешната структура на междузвездното тяло. Комата се образува, когато газът се изхвърля от замръзналото ядро ​​от топлината на звездата. Слънчевата радиация предизвиква сублимация - процес, при който твърдият лед мигновено се превръща в газ.

Астрономите се надяват, че с пълното пускане в експлоатация на нови обзорни телескопи през следващите години, броят на откритите междузвездни обекти ще се увеличи значително и сравнителните анализи ще могат да се провеждат по-често.

„Чрез изучаване на такива обекти се надяваме да получим по-задълбочено разбиране за това как са се образували планетите и планетите в голямо разнообразие от звездни системи, включително нашата собствена Слънчева система“, добавя Йошихару Шинака.

Преди това астрономи, изучаващи междузвездната комета 3I/ATLAS, са открили уникална химическа характеристика: обектът съдържа необичайно голямо количество метанол. Това откритие позволява на учените да надникнат в условията на формиране на планетарни системи около други звезди. Използвайки мощните радиоантени на комплекса ALMA в Чили, изследователите са засекли изключително силни сигнали от алкохолни молекули в газовата обвивка (коми) на небесното тяло.

