Учени: Кометата ATLAS промени химичния си състав след приближаването си до Слънцето

Учени от Института за космически науки Кояма (Япония) използваха телескоп, за да запишат трансформацията на междузвездната комета 3I/ATLAS, докато тя преминаваше покрай Слънцето. Това съобщава изданието Space.com.
Промяна в състава на кометата ATLAS
3I/ATLAS е третият обект, открит в Слънчевата система, който е възникнал около друга звезда. Той предлага на изследователите рядка възможност да изучават суровините, които са съществували в далечни звездни системи по време на формирането на планети, астероиди и комети.
Наблюденията са направени с помощта на 8,2-метровия оптично-инфрачервен телескоп Subaru, разположен на върха на вулкана Мауна Кеа в Хавай.
„Чрез прилагане на наблюдателните и аналитичните техники, които разработихме, изучавайки кометите от Слънчевата система, към междузвездни обекти, сега можем директно да сравняваме комети, произхождащи както от Слънчевата система, така и от други обекти, и да изследваме разликите в техния състав и еволюция“, казва ръководителят на екипа Йошихару Шинака от Института за космически науки Кояма.
Изследователите анализирали цветовете на комата на 3I/ATLAS – газовият облак, обграждащ ядрото на кометата. Използвайки тези данни, те оценили съотношението въглероден диоксид към вода около междузвездния обект. Те са установили, че това съотношение се е променило значително след най-близкото приближаване на кометата до Слънцето на 29 октомври 2025 г. Това показва, че химичните процеси в обекта не са статични.
Откритите промени дадоха на учените представа за вътрешната структура на междузвездното тяло. Комата се образува, когато газът се изхвърля от замръзналото ядро от топлината на звездата. Слънчевата радиация предизвиква сублимация - процес, при който твърдият лед мигновено се превръща в газ.
Астрономите се надяват, че с пълното пускане в експлоатация на нови обзорни телескопи през следващите години, броят на откритите междузвездни обекти ще се увеличи значително и сравнителните анализи ще могат да се провеждат по-често.
„Чрез изучаване на такива обекти се надяваме да получим по-задълбочено разбиране за това как са се образували планетите и планетите в голямо разнообразие от звездни системи, включително нашата собствена Слънчева система“, добавя Йошихару Шинака.
Преди това астрономи, изучаващи междузвездната комета 3I/ATLAS, са открили уникална химическа характеристика: обектът съдържа необичайно голямо количество метанол. Това откритие позволява на учените да надникнат в условията на формиране на планетарни системи около други звезди. Използвайки мощните радиоантени на комплекса ALMA в Чили, изследователите са засекли изключително силни сигнали от алкохолни молекули в газовата обвивка (коми) на небесното тяло.
