Астрономите откриха в Космоса най-далечния бърз радиовзрив, чийто източник може да е обект с най-мощно магнитно поле.

Мистериозен енергиен изблик в Космоса - какво е известно за него

Учени, използващи радиотелескопа MeerKAT, са засекли мистериозен изблик на радиолъчение и енергия, известен като бърз радиовзрив. Това е най-далечното и най-старо подобно астрономическо явление. С помощта на космическия телескоп Webb е открит неговият източник, което изненадва астрономите. Изследването е публикувано в списание Science, пише Space.

Бързите радиовзривове са мистериозни изблици на радиолъчение и енергия, които могат да освободят толкова енергия за милисекунди, колкото Слънцето излъчва за няколко години. Тези явления са открити за първи път преди 19 години и оттогава озадачават учените.

Сега астрономите са открили най-далечния и най-стар бърз радиовзрив, наречен FRB 20240304B, който е дошъл от около 11 милиарда светлинни години, когато Вселената е била на почти 3 милиарда години. Откритието може да помогне за разрешаването на мистерията около произхода на тези мощни енергийни изблици.

Според учените, FRB 20240304B е бил засечен на разстояние, което е повече от два пъти по-голямо от разстоянието до предишния рекордьор.

Учените са изненадани от източника на FRB 20240304B. Оказа се, че този бърз радиовзрив е възникнал в изненадващо малка галактика с ниско съдържание на тежки химични елементи, но в която бързо се образуват нови звезди. Откритието позволява на учените да разберат по-добре условията, при които възникват мистериозни радиовзривове.

Като се има предвид, че FRB 20240304B е пропътувал милиарди светлинни години в Космоса, той може да се използва за изучаване на материята, през която е преминал, и за проследяване на еволюцията на Вселената в продължение на 11 милиарда години.

Смята се, че бързите радиовзривове се излъчват от магнетари - вид неутронна звезда. Магнетарите са изключително плътни обекти с диаметър около 20 км, които се образуват, когато масивна звезда умре. Магнетарите имат най-силните магнитни полета във Вселената. FRB 20240304B може да е произведен от магнетар, но това предстои да се види.

Най-яркият радиовзрив в момента е FRB 20250316A, открит миналата година. Той е около 1000 пъти по-ярък от типичните радиовзривове. Но е възникнал много по-близо до нас, на 130 милиона светлинни години.

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Наскоро стана ясно, че в Космоса е открит обект на 10 милиарда години, който променя представите на учените. Космическият телескоп Уеб е изследвал един от най-старите галактически купове във Вселената и неговите характеристики биха могли да променят нашето разбиране за Космоса.

Галактическият клъстер XLSSC 122 е открит за първи път през 2014 г., но неотдавнашното му подробно проучване с космическия телескоп Webb разкри голяма мистерия. Този галактичен клъстер, който вече е съществувал преди повече от 10 милиарда години, е добре развит и оформен. Но теориите предполагат, че това е невъзможно. Такива структури не биха могли да се образуват толкова рано във Вселената. Това откритие може да промени теориите за еволюцията на Космоса. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.