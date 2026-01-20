Спорт:

Най-мощната радиационна буря достигна Земята (ВИДЕО)

20 януари 2026, 09:32 часа 199 прочитания 0 коментара
В близост до Земята астрономи регистрираха радиационна буря - първата от близо 25 години насам. Потокът от слънчеви протони е нахвърлил 17 500 единици, което е първата радиационна буря от ниво S4, наблюдавана през последните два слънчеви цикъла. Учените отбелязват, че бурите от ниво S5 съществуват само на теория и никога не са били регистрирани. Рекордните стойности датират от 20-ти век, когато нивата са достигали около 40 000 единици.

Влияние

Бурята може да причини смущения в работата на спътници, радиационни рискове за екипажите на полети на голяма надморска височина, прекъсвания на радиокомуникацията в полярните региони и навигационни грешки през следващите дни.

Смущения

Съобщава се за проблеми с комуникацията по целия свят. Астронавтите на МКС и самолетите по полярни маршрути бяха изложени на повишени дози радиация. Космическите работници потърсиха подслон в по-защитени отделения, а авиокомпаниите коригираха или пренасрочиха маршрутите си. Прогнозите за времето може да бъдат временно нарушени поради въздействието върху спътниците.

Радиационна буря

Слънчевите радиационни бури възникват, когато мащабно магнитно изригване, често причиняващо изхвърляне на коронална маса и свързано с него слънчево изригване, ускорява заредените частици в слънчевата атмосфера до много високи скорости. Най-важните частици са протоните, които могат да се ускорят до големи части от скоростта на светлината. При тези скорости протоните могат да изминат 150 милиона км от Слънцето до Земята само за 10 минути или по-малко. Когато достигнат Земята, бързо движещите се протони проникват в магнитосферата, която я предпазва от заредени частици с по-ниска енергия. Веднъж попаднали в магнитосферата, частиците се насочват по линиите на магнитното поле и проникват в атмосферата близо до северния и южния полюс.

Евгения Чаушева
