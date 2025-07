Нов обект е открит отвъд Плутон – възможна древна реликва от Слънчевата система

Въпреки мощните телескопи, с които съвременните астрономи трябва да работят, далечните краища на Слънчевата система все още са загадка. В тези региони достига оскъдна слънчева светлина и има силни индикации, че там се спотайват неоткрити обекти. Обектите, които астрономите са открили в тези смътни краища, са първични, а орбитите им предполагат наличието на други неоткрити обекти. Сглобяването на всичко това е предизвикателство.

Докато някои обекти се обявяват с огнени експлозии или светлинни ивици по небето, далечните обекти на Слънчевата система не привличат много внимание. Те се разкриват с малки намеци; почти незабележимо придърпване към друг обект, почти невидим и краткотраен проблясък на светлина. И все пак тези обекти имат нещо важно да ни кажат за това как се е формирала и еволюирала нашата Слънчева система.

ОЩЕ: Озадачаващи обекти, открити далеч отвъд Плутон, разкриват нова част от Слънчевата система

Астрономите са открили намеци за девета планета в далечните краища на Слънчевата система. Тази хипотетична и неуловима Планета Девет би могла да обясни озадачаващите орбити на семейство от далечни обекти, наречени Транснептунови обекти (ТNО), пише Universe Toray.

Discovery and dynamics of a Sedna-like object with a perihelion of 66 au • Nature Astronomy https://t.co/BlXGqzBO94 pic.twitter.com/NaZ4IvFSeb