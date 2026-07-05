Учените откриха защо канибализмът е станал табу за човечеството

Канибализмът се е превърнал в табу в човешкото общество не заради естественото отвращение, а защото представляваше сериозна заплаха за човешкото здраве и оцеляване. Според „Шпигел“ до това заключение са стигнали учени от Полша и Чехия.

Как канибализмът е бил забранен?

Според изследователите, консумацията на човешко месо допринася за разпространението на опасни болести и може да предизвика мащабни епидемии, способни да унищожат цели популации.

„Разгледахме човешкото тяло като потенциален източник на храна, анализирайки както енергийната стойност, така и скритите разходи за подобна диета“, обяснява Михал Мисяк от университета във Вроцлав.

Резултатите от изследването, публикувани в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показват, че канибализмът на практика няма биологични ползи.

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„По отношение на приема на калории, диетата на човек е приблизително еквивалентна на нормално хранене. Основният проблем обаче се крие другаде – високият риск от инфекция. Патогените намират за много по-лесно да заразят организъм с почти идентична физиология“, отбелязва ученият.

Досега учените спореха дали канибализмът е бил предимно средство за оцеляване по време на глад или е имал предимно символично и ритуално значение.

Авторите на новото изследване решили да комбинират двата подхода и създали математически модел, който оценил въздействието на канибализма върху човешките общества. Той показал, че рискът от разпространение на опасни болести се увеличава експоненциално, ако хората консумират плътта на други, които също практикуват канибализъм. Основната опасност идва от прионите - неправилно сгънати протеини, които се запазват дори след термична обработка. Те могат да причинят фатални невродегенеративни заболявания.

Един от най-известните примери е болестта куру, която някога е била често срещана сред народа Форе в Папуа Нова Гвинея. Тези хора са готвели и яли останките на починалите си роднини, вярвайки, че това освобождава духовете на починалите. Именно тази практика е довела до разпространението на смъртоносната прионова инфекция.

Според авторите на изследването, канибализмът може да е бил полезен до известна степен само в изключително изключителни ситуации, като например по време на силен глад. Ако обаче подобна практика стана редовна, рисковете бързо надвишаваха всички потенциални ползи.

Именно тези биологични заплахи, според изследователите, са се превърнали в една от основните причини, поради които канибализмът се е превърнал в едно от най-тежките табута в човешката история.

„Табутата служат като еволюционен защитен механизъм. Нашите резултати показват, че те са били биологично обусловен отговор на нарастващия риск от епидемии. Общностите, които не са се отказали от канибализма, просто не са оцелели“, заключава Михал Мисяк.

Нови доказателства: Канибализмът може да е бил широко разпространен още преди 18 000 години

Също така учени откриха, че канибализмът може да е бил широко разпространен още преди 18 000 години. В пещерата Машицка близо до Краков изследователи откриха доказателства за съществуващ канибализъм, според които палеолитните хора са консумирали човешки мозък и костен мозък. Радиовъглеродното датиране показа, че останките са на приблизително 18 000 години. Учените използваха 3D микроскопия, за да изследват порязванията и фрактурите по костите и да определят техния произход.

Според авторите на изследването, приблизително 68% от човешките останки носят следи от порязвания и фрактури. По черепите са регистрирани дълбоки разрези, което показва отстраняване на кожа и меки тъкани. Някои черепи са били умишлено счупени, вероятно за достъп до мозъка. Дългите кости също са били систематично счупвани, за да се извлече костният мозък.

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